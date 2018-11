Andrzejki przed telewizorem? Oto 10 propozycji filmów i seriali na wieczór

Hotel Transylwania

Coś dla młodszych widzów, albo całej rodziny. Hrabia Drakula i jego 118-letnia córka prowadzą hotel w Transylwanii. Przyjaźń dziewczynki z ludzkim chłopcem wpędza rodzinę w kłopoty.



Prestiż

Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.



7 rzeczy, których nie wiecie o facetach

Kolejna polska produkcja na naszej liście. Siedem splatających się ze sobą historii, które ukazują poglądy mężczyzn na relacje i związki. Do obejrzenia 29 listopada o godz. 20:10 w Polsacie.



O północy w Paryżu

Spędzacie wieczór z drugą połówką? "O północy w Paryżu" to już klasyk na liście dzieł Woody'ego Allena. Produkcja zdobyła Oscara w kategorii "Najlepszy scenariusz oryginalny" i z pewnością nadaje się na romantyczny wieczór.



Bodyguard

Następny serial na naszej liście, bardziej dla męskiego grona. Opowiada o tym, jak weteran wojny w Afganistanie zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych. "Bodyguard" to sześć trzymających w napięciu odcinków.



Planeta singli

Co prawda teraz mówi się głównie o drugiej części tego filmu, ale jeśli ktoś nie oglądał "jedynki", w Andrzejki można to nadrobić. Coś luźniejszego na ten wieczór.



Chilling Adventures of Sabrina

Kolejny serialowy pomysł na Andrzejki. Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy. Całkiem niezła propozycja, jak na noc magii i wróżb.



Lśnienie

Może warto postawić na klasykę? "Lśnienie" to oczywiście propozycja dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń.



Ślepnąc od świateł

To serial, o którym mówią teraz wszyscy. Produkcja powstała na motywach powieści o tym samym tytule z 2014 r., autorstwa Jakuba Żulczyka. Wszystkie 8 odcinków znajdziecie na platformie HBO GO.



Czarownice z Eastwick

Na magiczny wieczór "Czarownice z Eastwick" wydają się wyborem oczywistym. Jack Nicholson, Cher i Susan Sarandon na ekranie - już ta część obsady zachęca do obejrzenia dzieła w reżyserii George'a Millera.Czytaj także:

Zakończenie 6 sezonu „House of Cards”. Jak zginął Frank Underwood?