Popularna książka doczekała się ekranizacji. „Zabójcze maszyny” wkrótce w kinach

„Zaledwie 60 minut wystarczyło, by doszło do zagłady ludzkości. Ludzie się zmobilizowali. Nadeszła nowa era – era zabójczych miast. Przetrwają najszybsi" – wstęp ze zwiastuna „Zabójczych maszyn” wprowadza nas w fabułę i klimat filmu. Ekranizacja książki Philipa Reeve to opowieść o zniszczonej cywilizacji ludzkiej oraz o gigantycznych miastach przemieszczających się po naszej planecie. Głównymi bohaterami stają się Tom Natsworthy oraz Hester Shaw, którzy chociaż bardzo różni, stworzą sojusz ważny dla dalszych losów ludzkości.

Gwiazdy na ekranie

Za reżyserię „Zabójczych maszyn” odpowiada Peter Jackson, który ma na swoim koncie takie produkcje jak „Władca Pierścieni”, „Hobbit” czy „Nostalgia anioła”. Jackson do współpracy zaprosił m.in. Hugo Weavinga. Aktor znany z ról w „Przełęczy ocalonych”, „Atlasie chmur” czy „Matrixie”, wcieli się w rolę Thaddeusa Valentine'a. Obok niego na ekranie zobaczymy Roberta Sheehana, Herę Hilmar czy Stephana Langa.

Światowa premiera filmu nastąpiła 27 listopada. Na ekrany polskich kin „Zabójcze maszyny” wejdą 7 grudnia.

Czytaj także:

Disney przygotował odpowiedź na „Harry'ego Pottera”? Zobaczcie zwiastun „Artemis Fowl”