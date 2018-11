Najbardziej niedocenione produkcje na Netfliksie. Wybrali je widzowie

„Narcos”, „Stranger Things”, „House of Cards” oraz kilka innych sztandarowych produkcji Netfliksa kojarzy większość widzów. To właśnie te seriale są najbardziej promowane, a właściciele platformy dbają o to, by wyświetlały się klientom korzystającym z serwisu w widocznym miejscu. Chociaż Netflix jest standardowo łączony z kilkunastoma rozpoznawalnymi tytułami, to znajduje się tam o w wiele więcej pozycji wartych polecenia. Czytelnicy serwisu BuzzFeed przygotowali listę seriali i filmów, które pozostają po prostu niedocenione.

Idealne matki

Naomi Watts i Robin Wright wcielają się w role bliskich przyjaciółek. Ich relacja zostanie wystawiona na próbę, gdy każda z nich wda się w romans z synem drugiej.



Okja

Nominowana do Złotej Palmy produkcja to dramat przygodowy z elementami science fiction. Główna bohaterka ryzykuje życie, by powstrzymać międzynarodową korporację przed schwytaniem gigantycznego zwierzęcia, będącego zarazem jej najlepszym przyjacielem.



Zacznijmy od nowa

Musical, w którym śledzimy historię producenta muzycznego rozpoczynającego współpracę z młodą wokalistką. W rolach głównych Keira Knightley, Mark Ruffalo i Adam Levine.



Poważny człowiek

Jeden z najbardziej niedocenianych filmów braci Coen. Historia luźno oparta na losach Hioba pokazuje życie naukowca, którego żona nagle żąda rozwodu, a jego kariera staje pod znakiem zapytania. W rolach głównych Michael Stuhlbarg i Fred Melamed.



Młodzi przebojowi

Irlandzka produkcja, której akcja toczy się w Dublinie w latach 80. Film przedstawia losy nastolatka, który chcąc uciec od problemów w domu rodzinnym, zakłada zespół muzyczny. W rolach głównych m.in. Jack Reynor oraz znany z "Gry o tron" i "Bohemian Rhapsody" Aidan Gillen.



Porzucony według Harlana Cobena

Twórcą serialu jest popularny autor kryminałów, Harlan Coben. Akcja produkcji toczy się wokół tajemniczego zaginięcia pięcioletniego chłopca. Wiele lat po tym zdarzeniu, na miejscu zbrodni pojawia się DNA chłopca.



Wentworth. Więzienie dla kobiet

Ten serial doczekał się już kilka sezonów. Główną bohaterką jest Bea Smith, która po trafieniu do więzienia walczy o to, by przetrwać w trudnej rzeczywistości. Produkcja nagrodzona wieloma prestiżowymi statuetkami.



Telefonistki

Coś dla fanów hiszpańskich produkcji. Serial osadzony w latach 20. ukazuje historię czterech kobiet pracujących w krajowej centrali telefonicznej. "Telefonistki" zostały otrzymały nagrodę dla najlepszej hiszpańskojęzycznej telenoweli w 2018 roku.



Dark

Akcja serialu toczy się w Niemczech, gdzie zaginięcie małych dzieci wydobywa sekrety kilku rodzin i problemy w relacjach między ich członkami. Fani porównują "Dark" do "Stranger Things". Nie brakuje głosów, że niemiecka produkcja jest nawet lepsza od popularnej serii.



Mindhunter

Nominowany do nagrody Emmy serial przedstawia współpracę dwóch agentów FBI, którzy podróżują po więzieniach na terenie Stanów Zjednoczonych. Tam rozmawiają z osadzonymi za najbardziej brutalne zbrodnie, by zrozumieć mechanizmy kierujące mordercami.