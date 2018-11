Kanibale, sadyści, nekrofile. Oto najlepsze dokumenty o seryjnych mordercach. Gdzie możesz je obejrzeć?

„Confessions of a Serial Killer: Jeffrey Dahmer”

Dahmer był jednym z najsłynniejszych amerykańskich morderców, znanym jako kanibal z Milwaukee. W latach 1978–1991 zabił, następnie zgwałcił 17 młodych mężczyzn i chłopców. Dokument możesz obejrzeć w serwisie YouTube.



„Gary Ridgway: The Green River Killer”

Dokument opowiadający o Garym Leonie Ridgway'u, amerykańskim seryjnym mordercy, znanym jako Morderca znad Green River. Przyznał się do zamordowania 49 kobiet, jednak służby podejrzewają, że ofiar mogło być nawet dwukrotnie więcej. Dokument możesz obejrzeć w serwisie YouTube.



„The Pig Farm”

Dokument opowiada historię Roberta Picktona, najsłynniejszego seryjnego mordercy w Kanadzie. Picton był hodowcą świń i milionerem. Przyznał się do zamordowania 49 kobiet. Dokument można obejrzeć na iTunes



„Serial Killers: The Real Life Hannibal Lecters”

W dokumencie porównuje się prawdziwych seryjnych morderców do fikcyjnego Hannibala Lectera. Dokument obejrzeć można w serwisie YouTube.



„Albert Fish: In Sin He Found Salvation”

Amerykański kanibal, sadysta, masochista i pedofil. Podejrzewa się, że zamordował co najmniej pięcioro dzieci, chociaż on sam przyznaje się do trzech. Torturował też co najmniej setki małoletnich ofiar. Dokument obejrzeć można w serwisie Amazon



„Tales of the Grim Sleeper”

Dokument opowiada o seryjnym mordercy i gwałcicielu Lonniem Davidzie Franklinie Jr., który w latach 1985-2007 zamordował w Los Angeles 10 kobiet. 6 czerwca 2016 roku został skazany na karę śmierci. Dokument obejrzeć możesz na HBO GO.



„Ted Bundy: The Mind of a Killer”

Amerykański seryjny morderca, który uważany jest za jednego z najkrwawszych w historii USA. W latach 1974-1978 zabił wiele młodych kobiet (potwierdzono 21 zabójstw). Zwykle używał do tego tępego narzędzia, czasami dusił ofiary. Często wykorzystywał seksualnie swoje ofiary, przed i po morderstwie. Przyznał się w sumie do 30 zabójstw, jednak ich całkowita liczba jest nieznana. Dokument obejrzeć możesz w serwisie YouTube.



„This Is the Zodiac Speaking”

Dokument obejmujący szczegóły dochodzenia w sprawie Zodiaka, w tym wywiady z jego ofiarami. Zodiak dokonywał zbrodni w końcówce lat 60. i na początku lat 70. XX wieku w okolicach San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Morderca posługiwał się logo szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej "Zodiac". Przyznał się do zamordowania 37 osób. Zasłynął z tego, że przesyłał do prasy listy i zaszyfrowane wiadomości. Dokument możesz obejrzeć w serwisie YouTube.



„Serial Killers: John Wayne Gacy”

Dokument opowiada historię amerykańskiego seryjnego mordercy i gwałciciela Johna Wayne'a Gacy'ego działającego w Chicago w latach 1972-1978. W sumie jego ofiarami stało się 33 młodych mężczyzn i chłopaków. Gacy występował charytatywnie jako klaun. Dokument obejrzeć możesz w serwisie YouTube.



„The Jeffrey Dahmer Files”

Eksperymentalny dokument, w którym pokazane są materiały archiwalne, wywiady i fabularyzowane scenariusze, opowiadające historię ludzi ze środowiska Jeffreya Dahmera. To jeden z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców, który znany jest jako kanibal z Milwaukee. W latach 1978-1991 zabił, a następnie zgwałcił 17 młodych mężczyzn i chłopców. Dokument obejrzeć możesz na Netfiksie oraz serwisach Hulu i YouTube