Chuck Norris spotkał się z Victorem Orbanem. Polityk zorganizował przejażdżkę

Jak podaje „The Washington Post”. Chuck Norris przyjechał do ojczyzny Victora Orbana na zaproszenie jednej z węgierskich organizacji charytatywnych. Aktor, który znany jest z udzielania poparcia Donaldowi Trumpowi oraz takim politykom jak premier Izraela Benjamin Netanjahu, spotkał się z szefem węgierskiego rządu. Nagranie zostało później zamieszczone na facebookowym profilu Victora Orbana.

Popis antyterrorystów

Podczas spotkania obu panów nie zabrakło wzajemnych uprzejmości. – Czytałem tak dużo o tobie, że mam wrażenie, jakbyśmy się już znali – powiedział aktor do polityka. Orban przyznał podczas rozmowy, że 90 proc. komentarzy na jego temat ma negatywny wydźwięk. – Liberałowie mnie nienawidzą – przyznał szef węgierskiego rządu. – Tak jak Trumpa? – zapytał Norris. – Nawet bardziej! – odpowiedział Orban, co rozbawiło Amerykanina.

Oprócz wspólnej przejażdżki samochodem, w planie było także spotkanie z antyterrorystami. – To są najtwardsi faceci. Prezentują najwyższy poziom i jakość, by bronić naszych obywateli – wyjaśnił Orban. Po prezentacji umiejętności członków specjalnych jednostek, Norris wydawał się być zachwycony. – Obserwowałem treningi na całym świecie. I to był najlepszy, jaki kiedykolwiek widziałem – przyznał aktor.