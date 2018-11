Dorota Wellman zaplanowała swój pogrzeb. Instrukcje przekazała Prokopowi

Dorota Wellman na łamach „Vivy”, opowiedziała o swoim dzieciństwie. Przyznała, że jest „z rodziny silnych kobiet” . „Moja mama była osobą silnego charakteru, mocnego kręgosłupa moralnego, stanowczą, odpowiedzialną i odważną” – powiedziała prezenterka. Dodała, że jej ojciec także był stanowczy i początkowo myślał, że to on będzie głową rodziny. „I tu się mylił” – podkreśliła Wellman.

„Nikt ma nie płakać"

Dziennikarka stwierdziła, że bezpośrednie kontakty międzyludzkie w dzisiejszych czasach zanikają. „Wysyłamy esemesy, piszemy mejle, mamy media społecznościowe, ale się nie widzimy. Mnie to boli. Nie chcę utracić przyjaciół” – powiedziała Wellman. „Boję się, że jak umrę, to będę tylko czarnym zdjęciem w TVN24, z płonącą świeczką w tle. Ale na mój pogrzeb już nikt nie przyjdzie, bo się znamy na odległość” – dodała.