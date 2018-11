Aktor znęcał się nad swoją dziewczyną. Pokazała zdjęcia na Instagramie

Jak podaje BBC, sprawa wyszła na jaw, gdy Haruka Nakaura opublikowała na Instragramie zdjęcia, na których widać, że ktoś ją pobił. „Wciąż żyję” – napisała i dodała, że „prawnicy poprosili ją, by nie zdradzała zbyt wiele” – dodała.

Przyznał się do winy

Chwilę po tej publikacji Jiang Jinfu, który był w związku z Nakaurą, zamieścił post w sieci Sina Weibo, gdzie obserwuje go 17 mln użytkowników. „Ten miesiąc spędzam na wyznawaniu win i byciu skruszonym” – napisał aktor. „Moje impulsywne zachowanie zraniło ciebie i twoją rodzinę. Jestem zawstydzony tym, co zrobiłem. Biorę odpowiedzialność za swoje zachowanie i przyjmuję karę. Szczerze wszystkich przepraszam” – dodał kierując swoje słowa głównie do byłej partnerki.

Po tych internetowych wyznaniach media obiegły zdjęcia Jinfu, który został zatrzymany przez japońską policję. Aktor sam oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwość i zadeklarował współpracę. 28-letni Jinfu jest jednym z najpopularniejszych chińskich aktorów swojego pokolenia. Ma na swoim koncie kilka ról filmowych, oraz występy w serialach telewizyjnych.

