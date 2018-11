Zac Efron jako seryjny morderca Ted Bundy. Aktor pokazał zdjęcia zza kulis. Podobny?

Na podstawie nowego zdjęcia zza kulis możemy się chyba zgodzić z tym, że Efron jest bardzo podobny do Teda Bundy, którego gra. Z pewnością też przeszedł daleką drogę od swojej roli w "Hight School Musical". Bundy był charyzmatycznym, przystojnym mężczyzną z lekko kręconymi włosami. Wiemy, że kobiety uważały go za bardzo intrygującego.

Film opowie historię Bundy'ego z perspektywy jego wieloletniej dziewczyny Elizabeth Kloepfer. W rolę Liz wciela się Lilly Collins. Efron już od jakiegoś czasu pokazuje fanom na Instagramie zdjęcia zza kulis produkcji. Zebraliśmy je dla was w naszej galerii.

Ted Bundy to amerykański seryjny morderca, który uważany jest za jednego z najkrwawszych w historii Stanów Zjednoczonych. W latach 1974-1978 zabił wiele młodych kobiet (potwierdzono 21 zabójstw). Zwykle używał do tego tępego narzędzia, czasami dusił ofiary. Często wykorzystywał je seksualnie, przed i po morderstwie. Przyznał się w sumie do 30 zabójstw, jednak ich całkowita liczba jest nieznana.