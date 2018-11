Nie tylko Lady Gaga.Te piosenkarki też grały w filmach

Premiera filmu „Narodziny gwiazdy” nastąpiła w Polsce w piątek 30 listopada. Pomysł na produkcję nie jest nowy, a Bradley Cooper zrobił remake filmu o tym samym tytule z 1937 roku. Historia związku muzyka Jakcsona Maine z piosenkarką Ally to nie lada gratka dla fanów musicali oraz talentu Lady Gagi. Ta wstąpiła w ślady sławnych koleżanek i połączyła zdolności wokalne z talentem aktorskim. Jakie inne piosenkarki występowały jeszcze w filmach?

Cher - "Mamma Mia! Here We Go Again"

Amerykańska piosenkarka wcieliła się w rolę babci głównej bohaterki. W jednej z końcowych scen wystąpiła u boku Andy'ego Garcii, z którym zaśpiewała hit zespołu ABBA.



Hilary Duff - "Szansa na sukces"

Wzruszająca historia dziewczyny, której brat ginie w wypadku samochodowym. Bohaterka wyjeżdża na kurs do szkoły muzycznej, by spełnić marzenie zmarłego. W filmie nie brakuje piosenek w wykonaniu Hilary Duff.



Christina Aguilera - "Burleska"

Film nominowany do Złotego Globu przedstawia historię dziewczyny, która przeprowadza się do Los Angeles, by tam spełniać swoje marzenia. Christina Aguilera zagrała główną rolę. Wystąpiła u boku takich gwiazd jak Peter Gallagher, Cam Gigandet i Kristen Bell.



Beyonce - "Dreamgirls"

Beyonce może pochwalić się rolą w musicalu, który nie tylko jest klasyką gatunku, ale także jedną z najbardziej nagradzanych produkcji tego typu. "Dreamgirls" otrzymał trzy Złote Globy oraz dwa Oscary, a Beyonce zagrała nieśmiałą kobietę, która staje się gwiazdą.



Miley Cyrus - "Hannah Montana"

Kariera wokalna i aktorska 26-letniej gwiazdy rozwijały się równolegle. Sławę przyniosły jej występy w produkcjach Disney'a, głównie w serialu Hannah Montana. Grała także w "Ostatniej piosence" i "High School Musical 2".



Jennifer Lopez - "Selena"

Patrząc na osiągnięcia Jeniffer Lopez ciężko ocenić, czy jest bardziej kojarzona jako piosenkarka, czy może jako aktorka. W filmie "Selena" dała próbkę umiejętności aktorskich i wokalnych, ponieważ wcieliła się w rolę jednej z największych gwiazd muzyki latino.



Mya - "Dirty Dancing 2"

Autorka takich przebojów jak "The Best of Me" czy "It's All About Me" zagrała w "Dirty Dancing 2". Znana jest także z ról w "Chicago" i "Przeklętej".



Whitney Houston - "Bodyguard"

Diva muzyki pojawiła się u boku Kevina Costnera w filmie, który zachwyca i wzrusza aż do dziś. Historia relacji celebrytki z jej ochroniarzem to nie jedyna produkcja na koncie Whitney Houston. Piosenkarka zagrała także m.in. w "Czekając na miłość" i w "Żona pastora".



Barbra Streisand - "Narodziny gwiazdy"

Amerykańska piosenkarka może pochwalić się milionami sprzedanych płyt. Ma na swoim koncie także kilkanaście ról aktorskich w tym w "Narodzinach gwiazdy" z 1976 roku, czyli produkcji będącej "poprzedniczką" tej z udziałem Lady Gagi i Bradley'a Coopera.