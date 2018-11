Wiadomości ukryte w popularnych filmach. Zauważyliście je?

Jaki napis pojawił się na niebie w „Królu Lwie” i co oznaczał? Jakie filmy zareklamowano przy okazji ujęć w „Jestem legendą”? Którą z produkcji twórcy „The Social Network” cenili do tego stopnia, że postanowili ukryć w swoim filmie nawiązanie do niej? Reżyserzy i scenarzyści lubią zaskakiwać, a ukryte wiadomości udowadniają, że zabawa z widzem nie jest im obca.

1. King Kong

Myślicie, że twórcy zawsze przekazują wam prawdę? A co, jeśli trochę zakłamują rzeczywistość, by zamieścić ukryty przekaz? Tak było w scenie, podczas której bohaterowie otrzymują wiadomość zakodowaną alfabetem Morse'a. Widzowie dowiadują się, że jest tam nakaz aresztowania Carla Denhama. W rzeczywistości nie ma tam słowa o takim działaniu, a kod kryje słowa "Pokaż mi małpę". Jest to hołd dla najsłynniejszego przedstawiciela gatunku w historii kina oraz wskazówka dla widzów, którzy bez zastanowienia przyjmują tłumaczenia scen.



2. Terminator 2

Gdy "Terminator 2" wchodził na ekrany kin, promowała go piosenka "You Could be Mine" zespołu Guns N'Roses. James Cameron zostawił także kilka wskazówek związanych z muzykami. Jeden z bohaterów zakłada koszulkę z logo zespołu L.A.Guns, który później połączył siły z Hollywood Rose tworząc Guns N'Roses. Z kolei w jednej z ostatnich scen Terminator wyjmuje broń z... pudełka z różami.



3. Matrix Reaktywacja

Twórcy "Matrixa" chętnie nawiązywali do Biblii, a cytaty z księgi pojawiały się na... tablicach rejestracyjnych. Tak było w przypadku sceny pościgu na autostradzie, gdy jedno z aut miało tablicę z napisem "DA203", co odnosi się do Księgi Daniela. "Król powiedział do nich: Miałem sen i ducha mojego ogarnął niepokój; chciałem ten sen zrozumieć" - brzmi wspomniany cytat.



4. Podziemny krąg

Oto i film wywołany przed chwilą do tablicy. Zapewne większość widzów nie zauważyła, że podczas sceny w budce telefonicznej, znajdował się tam napis "Żadnych połączeń przychodzących". W tym momencie do narratora zadzwonił główny bohater. Wcześniej reżyser za pomocą kilku krótkich ujęć przekazywał widzom, że Durden jest tylko wytworem umysłu narratora.



5. The Social Network

Reżyser filmu jest wielkim fanem filmu "Podziemny krąg". Za sprawą jednego z ujęć postanowił powiedzieć o tym widzom. W scenie widzimy, jak na ekranie komputera wyświetla się kwestia "Zdjęcia Tylera Durdena". Przypomnijmy, Durden był jednym z głównych bohaterów "Podziemnego kręgu".



6. Król Lew

"Sex" czy "Sfx"? Jaki napis pojawił się nad Simbą, gdy ten położył się na brzegu klifu? Miłośnicy teorii spiskowych dopatrywali się tam ukrytego promowania seksualności wśród dzieci. Twórcy z kolei utrzymują, że litery ułożyły się w drugi ze wspomnianych napisów, który nawiązuje do działu efektów specjalnych tej produkcji.



7. Jestem legendą

"Jestem legendą" z Willem Smithem miał premierę w 2007 roku. Podczas sceny polowania w Nowym Jorku twórcy produkcji nawiązali do innych hitów Hollywood. Główny bohater przechodził obok billboardu, na którym znalazła się reklama filmu o przygodach Batmana i Supermana. Studio Warner Bros nawiązało tym samym do swojego pomysłu, który zrealizowało w 2016 roku. Wtedy to nastąpiła premiera "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości".Czytaj także:

