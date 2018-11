„Blade Runner" powraca. Jako serial anime

Alcon Television Group współpracuje ze spółką Adult Swim i platformą streamingową Crunchyroll przy produkcji i dystrybucji nowej serii anime. Zgodnie z zapowiedziami będzie nosiła tytuł „Blade Runner-Black Lotus". W jej ramach powstanie 13 odcinków. Każdy z epizodów będzie trwał 30 minut.

Wciąż nie ujawniono wielu szczegółów dotyczących fabuły. Wiadomo jednak, że akcja serii będzie rozgrywała się w 2032 roku. Twórcy serialu anime zainspirowali się „Blade Runnerem 2049”. W nowej serii pojawią się znane z „Łowcy androidów” postacie, co z pewnością ucieszy wiernych fanów. „Blade Runner 2049” to amerykański film science fiction z 2017 roku. Reżyserował go Denis Villeneuve. Stanowi kontynuację „Łowcy androidów” z 1982 roku.

– Pierwszy raz widziałem „Blade Runner” w 1982 roku, kiedy miałem 11 lat – powiedział Jason DeMarco, wiceprezes i dyrektor kreatywny Adult Swim. Za reżyserię „Blade Runner-Black Lotus” odpowiadają Shinji Aramaki i Kenji Kamiyama.

Czytaj także:

Nie tylko Lady Gaga.Te piosenkarki też grały w filmach