Plakaty filmowe od lat 20. do współczesności. Zobacz 90-letnią ewolucję w kinie

Plakaty w latach 20-tych

W latach dwudziestych wykorzystywano dość tradycyjny typ plakatu. Głównie były one rysowanymi ilustracjami scen z filmów.

„Cyrk” (1928)



„The Bandolero” (1924)



„Bright Eyes” (1921)



„The Texan” (1920)



„How Bella Was Won” (1911)

Plakaty w latach 30-tych

W latach 30-tych widzimy ewolucję w kierunku odważniejszych projektów. Zaczęły koncentrować się one na głównych bohaterach filmu, szczególnie na ich twarzach, w odróżnieniu do lat 20-tych, gdzie głównie pokazywane były sceny.

„Anything Goes” (1936)



„Kacza zupa” (1933)



„Frankenstein” (1931)

Plakaty w latach 40-tych

W latach 40-tych rzadko widzimy sceny z filmów. Na plakatach umieszczano zazwyczaj głównych bohaterów, zaczyna zacierać się też moda na zabiegi typograficzne, robią się one bardziej stonowane.

„Ostatnia runda” (1947)



„Wilkołak” (1941)



„Fantazja” (1940)

Plakaty w latach 50-tych

Lata 50. przynoszą ze sobą konceptualne podejście do tworzenia plakatów (dobrze obrazuje to plakat filmu „Miłość po południu” ), często są one wolne od postaci, podkreślające typografię i ukazujące subtelne wskazówki co do treści filmu.

„Ben Hur” (1959)



„Okno na podwórze” (1954)



„Miłość po południu” (1957)



„Deszczowa piosenka” (1952)



„Bulwar Zachodzącego Słońca” (1950)

Plakaty w latach 60-tych

W tworzeniu plakatów w latach 60. nie pozbyto się całkowicie ilustracji, jednak skupiono się bardziej na layoucie. Ilustracje przenoszą się do bardziej peryferyjnej roli, zdobiąc całość.

„Włoska robota” (1969)



„Bonnie i Clyde” (1967)



„Doktor Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę” (1964)



„Śniadanie u Tiffany'ego” (1961)

Plakaty w latach 70-tych

W latach 70. po raz pierwszy pojawiają się na plakatach zdjęcia z filmu, często zajmując też większość miejsca.

„Gwiezdne wojny” (1977)



„Szczęki” (1975)



„Chinatown” (1974)



„A teraz coś z zupełnie innej beczki” (1971)



„Paragraf 22” (1970)

Plakaty w latach 80-tych

W latach 80. plakaty zaczęły przypominać te, do których jesteśmy przyzwyczajeni dziś. Modne stały się duże zdjęcia z filmów i bardziej zrównoważone kolory.

„Rain Man” (1988)



„Imperium Słońca” (1987)



„Prezent pod choinkę” (1983)



„Tootsie” (1982)



„Czy leci z nami pilot?” (1980)

Plakaty w latach 90-tych

Formułę plakatów z lat 90. niektórzy nazywają rozsądną czy racjonalną. Na górze pojawiają się nazwiska aktorów, a nazwa filmu pojawia się zazwyczaj na dole plakatu.

„Oczy szeroko zamknięte” (1999)



„Las Vegas Parano” (1998)



„Titanic” (1997)



„Boogie Nights” (1997)



„Tomcio Grubasek” (1995)



„Forrest Gump” (1994)



„Park Jurajski” (1993)



„Chłopcy z ferajny” (1990)

Plakaty współcześnie

W latach 80. i 90. ewolucja plakatów filmowych nieco zwalnia, ponieważ udaje się zaprojektować wiele chwalonych pozycji. W 2000 roku obserwujemy małe ulepszenia, jednak układ pozostaje bardzo podobny. Pod koniec dekady, kiedy modny staje się minimalizm, wpływ ten możemy zobaczyć na plakatach filmów takich jak „Odlot” czy „Mroczny rycerz” .

„Władcy umysłów” (2011)



„Pogrzebany” (2010)



„Parnassus” (2009)



„Odlot” (2009)



„Mroczny Rycerz” (2008)



„Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street” (2007)



„Pułapka” (2005)



„Monachium” (2005)



„Tożsamość” (2003)



„Schmidt” (2002)



„Ghost World” (2001)



„Ja, Irena i Ja” (2000)



„Cast Away - poza światem” (2000)Czytaj także:

Powstał specjalny program z obsadą „Gry o tron”. Na efekty trzeba poczekaćCzytaj także:

Ujawniono, kto zagra tytułową rolę w serialu „Dracula”