Co wiesz o Hollywood i kinie? 30+ faktów, o których pewnie nie miałeś pojęcia

33.

Najczęściej przedstawianą w horrorach postacią jest Hrabia Dracula, którego stworzył irlandzki pisarz Bram Stoker (1847-1912).



32.

Pierwszą produkcją, która zdobyła wszystkie pięć głównych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej - Najlepszy Film, Najlepszy Aktor, Najlepsza Aktorka, Najlepszy Reżyser i Najlepszy Scenariusz - był film "Ich Noce" (1934) w reżyserii Franca Capry. Drugim filmem, który powtórzył ten sukces był "Lot nad kukułczym gniazdem" (1975).



31.

Najkrótszym występem na ekranie, który przyniósł aktorowi Oscara była 8-minutowy występ Anthony'ego Quinna w filmie "Pasja życia" w 1956 roku. Beatrice Straight dostała z kolei Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Sieć" (1976), w którym widać ją było na ekranie zaledwie pięć minut i czterdzieści sekund.



30.

Po trudnej i długiej walce z cenzorami, film "Kto się boi Virginii Woolf" (1966) był pierwszym, który oglądać mogli widzowie od 18 roku życia.



29.

Oryginalnym tytułem "Ghostbusters" (znany w polsce jako "Pogromcy Duchów") z 1984 roku, był "Ghost Smashers".



28.

W horrorze z 1985 roku pt. "Dzień umarłych" zombie jedzą nogi indyka, które specjalnie zostały upieczone i przygotowane tak, aby wyglądać jak ludzkie mięso.



27.

Minęły 24 lata od czasu, gdy Hattie McDaniel otrzymała Oscara, do czasu, aż został nim nagrodzony inny Afroamerykanin: Sidney Poitier otrzymał nagrodę za "Polne lilie" (1963). Produkcja była tworzona jedynie przez 14 dni.



26.

Hattie McDaniel była pierwszą Afroamerykanką w historii nagrody, która otrzymała Oscara. Stało się to 29 lutego 1940 roku. Oscar trafił w jej ręce za drugoplanową rolę w "Przeminęło z wiatrem".



25.

Pierwszym filmem w historii, który przyniósł ponad 100 milionów dolarów zysku były "Szczęki" z 1975 roku.



24.

Pierwszym w historii światowego kina pełnometrażowym filmem w trzykolorowym technikolorze była "Becky Sharp" z 1935 roku.



23.

W filmie "Pomaluj swój wóz" Clint Eastwood śpiewał: "Rozmawiam z drzewami, ale nie słuchają mnie". Aktor twierdzi, że doświadczenie skłoniło go do tworzenia własnych filmów.



22.

Jednym z najdroższych filmów wszech czasów jest "Avatar", którego budżet wynosił 280 milionów dolarów.



21.

Gwiazdorem Hollywood, który był obsadzany w największej ilości głównych ról był John Wayne, który pojawił się w 153 produkcjach.



20.

D.W. Griffith, amerykański reżyser i producent z okresu kina niemego, uważany wówczas za pioniera, nakręcił film "Narodziny narodu", przez który zarzucano mu rasistowskie poglądy, gloryfikowanie Ku Klux Klanu i przedstawianie Afroamerykanów w negatywnym świetle.



19.

Twarz Bela Lugosi (1882-1956) została wykorzystana jako wzór twarzy szatana w produkcji "Fantazja" Walta Disneya. Lugosi słynął ze swojej roli hrabiego Draculi - zarówno na scenach teatralnych jak i ekranach kin.



18.

Trzech głównych aktorów filmu "Buntownik bez powodu" spotkała przedwczesna śmierć. James Dean zginął w wypadku samochodowym, Natalie Wood utonęła, a Sal Mineo został zasztyletowany na śmierć.



17.

Filmy z największą ilością gaf to: "Czas Apokalipsy" (390 wpadek), "Harry Potter i Więzień Azkabanu (296), "Superman IV" (267) oraz "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" (262).



16.

W starych filmach, w scenach, w których upadają konie używano tzw. "running W". Urządzenie połamało niezliczone ilości końskich nóg i karków. Obecnie jego używanie jest zabronione.



15.

Reżyser filmu "2012" (2009) Roland Emmerich, jest fanem rapera 50 Centa, którego prawdziwe imię brzmi Curtis Jackson. Postać Jacksona Curtisa w filmie to odwrócone prawdziwe imię 50 Centa.



14.

Film "To Have and Have Not" to jedyny przypadek, w którym książka autora nagrodzonego Noblem (Ernest Hemingway) została zaadaptowana na ekran (scenariusz) przez innego laureata nagrody Nobla (Williama Faulknera).



13.

W 1923 roku Mark Sennett i Harry Chandler, wspólnie z "Los Angeles Times" umieścili znak "Hollywoodland" (później skrócone do "Hollywood"), aby upublicznić rozwój nieruchomości. Znak kosztował 21 tysięcy dolarów.



12.

W jednym z filmów, w którym grała Mary Pickford, do jej loków podpięto włosy prostytutek z Los Angeles, pracownic domu publicznego "Bit Suzy's French Whorehouse".



11.

Cała akcja filmu "Łódź ratunkowa" (1944) Alfreda Hichcocka toczy się w jednym miejscu - na tytułowej łodzi. To najmniejszy plan filmowy w historii Hollywood.



10.

W "Ojcu chrzestnym" (1972) wrzask przerażenia Johna Marleya (Jack Wolz) w scenie z głową konia był prawdziwy. Aktora nie uprzedzono, że zostanie wykorzystana w scenie prawdziwa głowa konia, którą ekipa otrzymała od firmy zajmującej się produkcją karmy dla psów.



9.

Organizacja American Humane Association (AHA) sprzeciwiła się scenie w filmie "Skazani na Shawshank" (1994), w której Brooks karmi swoją wronę robakiem. AHA stwierdziła, że to okrutne dla robaków i wymagała, aby w scenie użyto tych, które padły z przyczyn naturalnych.



8.

Pierwszym Afroamerykaninem, który zagrał główną rolę w filmie fabularnym był Sam Lucas, który został obsadzony w tytułowej roli w "Uncle Tom's Cabin" (1914).



7.

Najczęściej przedstawianym na ekranach zachodnim bohaterem był William Frederick Cody. Drugim w kolejności jest William Bonny.



6.

Pierwszym znanym amerykańskim filmem pornograficznym jest "A Free Ride", znany też jako "A Grass Sandwich" wyreżyserowany przez "A Wise Guy" i napisany przez "Will She" w 1915 roku.



5.

Pierwszym filmem, w którym pokazano akt seksualny był "Extase" z 1933 roku z udziałem Hewig Kiesler, znanej później jako Hedy Lamarr. Bohaterka filmu ucieka przed mężem impotentem, biegnie naga przez las, kąpie się, a następnie uprawia seks z młodym inżynierem w szałasie.



4.

Najkrótszy scenariusz dialogowy od czasu ich wprowadzenia został napisany do "Silent Movie" Mela Broka (1976). Wypowiedziane zostało tylko jedno słowo: "Non".



3.

Najwięcej filmów w Hollywood powstało na podstawie książek Williama Shakespeare'a.



2.

Kiedy Horacy i Daeida Wilcox założyli Hollywood w 1887 roku, mieli nadzieję, że stanie się ono wspólnotą religijną. Jako prohibicjoniści zakazali spożywania alkoholu w mieście i oferowali darmową ziemię każdemu, kto chciał zbudować na niej kościół.



1.

Pierwszym filmem, jaki powstał w Hollywood był "In Old California" D.W. Griffitha w 1910 roku. To biograficzny melodramat o dziewczynie (Marion Leonard), która ma nieślubnego syna z mężczyzną, który zostaje później gubernatorem Kalifornii. Film został nakręcony w dwa dni.