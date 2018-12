Film z Indii numerem jeden na świecie. W weekend otwarcia zarobił 52 mln dolarów

Najdroższy film w dziejach Indii nie zawiódł oczekiwań i już po pierwszym weekendzie zarobił około 52,5 mln dolarów (premierę miał w czwartek 29 listopada). Wydane 76 mln dolarów prawie na pewno więc zwrócą się z nawiązką. Należy pamiętać, że produkcję można oglądać dopiero w trzech językach: hindi, tamilskim i telugu. Jeżeli widzowie spoza Półwyspu Indyjskiego też będą zainteresowani tym filmem, to możemy mieć do czynienia z jedną z najbardziej kasowych produkcji w dziejach. Producenci ostrzą sobie zęby zwłaszcza na rynek chiński. „2.0” to film akcji z gatunku science fiction. Krytyka docenia produkcję głównie ze względu na efekty specjalne oraz grę aktorską Rajinikantha i Akshaya Kumara. Ocena widzów też wygląda nieźle – na IMDb jest to nota 7,9/10.

Na drugim miejscu, jeśli chodzi o ostatni weekend, znalazł się film „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda” (40,2 mln dolarów na całym świecie). Trzecia pozycja należy do „Bohemian Rhapsody” (35,8 mln dolarów w ostatni weekend). Dużym powodzeniem cieszy się także „Ralph Demolka w internecie”, który z 33,7 mln dolarów zajął czwarte miejsce. Dalej znalazła się chińska komedia „无名之辈” („A Cool Fish”), animacja „Grinch” i film z uniwersum Marvela – „Venom”.