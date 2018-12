Najlepsze thrillery wszech czasów. Te filmy trzeba obejrzeć!

"Opętanie" (1999) reż. David Koepp

Po wybudzeniu z hipnozy Tom Witzky (Kevin Bacon) zaczyna doświadczać wizji o dziewczynie, która jakiś czas temu zniknęła w okolicy.



"Rebeka" (1940) reż. Alfred Hitchcock

Naiwna, młoda kobieta wychodzi za mąż za bogatego wdowca. Wprowadza się do jego posiadłości, gdzie jednak prześladuje ją tragicznie zmarła pierwsza żona mężczyzny.



"Fargo" (1996) reż. Ethan CoenJoel Coen

Jerry Lundegaard wpada w kłopoty finansowe. Postanawia wynająć dwóch psychopatycznych bandziorów, aby porwali jego żonę i wyłudzili okup od jej ojca.



"Fatalne zauroczenie" (1987) reż. Adrian Lyne

W rolach głównych wystąpili Michael Douglas, Glenn Close i Anne Archer. Film opowiada o losach żonatego mężczyzny i jego weekendowego romansu z kobietą, która popada w chorobliwą obsesję na jego punkcie.



"M jak morderstwo" (1954) reż. Alfred Hitchcock

Dreszczowiec opowiadający historię inteligentnego Tony'ego, który planuje śmierć swojej bogatej, niewiernej żony. W akcje angażuje się w końcu też kochanek i doświadczony detektyw.



"Operacja Argo" (2012) reż. Ben Affleck

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada o tajnej operacji ratowania sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie w 1979 roku.



"Memento" (2000) reż. Christopher Nolan

W filmie poznajemy historię mężczyzny, który chory jest na zaburzenie pamięci krótkotrwałej (Guy Pearce). Ostatnią rzeczą, którą pamięta, jest śmierć swojej żony. Film składa się z dwóch przeplatających się ciągów czasowych.



"Zawrót głowy" (1958) reż. Alfred Hitchcock

Detektyw John "Scottie" Ferguson (James Stewart) ratuje żonę swojego przyjaciela przed samobójstwem. Po jakimś czasie uświadamia sobie, że się w niej zakochał. Film uważany jest za jeden z najlepszych w historii kina i za jeden z najważniejszych Alfreda Hitchcocka.



"Maratończyk" (1976) reż. John Schlesinger

Dustin Hoffman gra studenta, który chce oczyścić imię swojego ojca, który przed laty skazany został niesłusznie przez władze.



"Osławiona" (1946) reż. Alfred Hitchcock

Alicia Huberman (Ingrid Bergman) otrzymuje od agenta rządowego zadanie infiltracji organizacji nazistowskiej. W tym celu udaje się do Rio de Janeiro. W filmie zobaczymy też sławnego Cary'ego Granta.



"Tajemnice Los Angeles" (1997) reż. Curtis Hanson

Wraz z narastaniem korupcji w Los Angeles w latach 50., trzech policjantów badają serię morderstw. W rolach głównych Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger i Danny DeVito.



"Kandydat" (2004) reż. John Frankenheimer

Film oparty na powieści Richarda Condona "The Manchurian Candidate". W rolach głównych Denzel Washinton, Liev Schreiber, Jon Voight i Meryl Streep. Grupa Marines zostaje porwana i poddana praniu mózgów. Wiele lat po tym zdarzeniu jeden z nich kandyduje na stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych.



"Siedem" (1995) reż. David Fincher

Opowieść o mordercy, którzy zabija ludzi, którzy w jego mniemaniu popełnili jeden z siedmiu grzechów głównych. Zabija swoje ofiary tak, jak grzeszą. W tej sprawie śledztwo prowadzą William Somerset (Morgan Freeman) oraz David Mills (Brad Pitt).



"Północ, północny zachód" (1959) reż. Alfred Hitchcock

Nowojorski specjalista od reklamy Roger O. Thornhill (Cary Grant), mylnie zostaje wzięty przez grupę szpiegów za George'a Kaplana - osobę, która skierowana miała zostać przez wywiad USA do ich rozpracowania.



"Uwolnienie" (1972) reż. John Boorman

Przyjaciele wybierają się na spływ kajakowy. Ich przygoda zmienia się w walkę o przeżycie, kiedy lokalni mieszkańcy postanawiają ich zaatakować.



"Szósty zmysł" (1999) reż. M. Night Shyamalan

Film opowiada o historii dziecięcego psychologa (Bruce Willis), który chce pomóc chłopcu (Haley Joel Osment), który zdaje się cierpieć na rodzaj zaburzeń psychicznych - widzi umarłych. Rodzi się pomiędzy nimi niezwykła relacja.



"Przylądek strachu" (1991) reż. Marin Scorsese

Psychopata Max Cady (Robert De Niro) po 14 latach w więzieniu wychodzi na wolność. Postanawia zemścić się na swoim byłym adwokacie Samie Bowdenie (Nick Nolte), który - w jego opinii - nie bronił go skutecznie podczas procesu.



"Okno na podwórze" (1954) reż. Alfred Hitchcock

Znany fotograf L.B. Jefferies (James Stewart) unieruchomiony w swoim mieszkaniu po wypadku, z nudów zaczyna podglądać swoich sąsiadów. Pewnego dnia nabiera przekonania, że jeden z mężczyzn zamordował swoją żonę. Zagadkę pomagają mu rozwiązać jego dziewczyna Lisa (Grace Kelly) i pielęgniarka Stella (Thelma Ritter).