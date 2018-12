Tom Cruise apeluje do widzów. Radzi, jak uatrakcyjnić oglądanie filmów

Tom Cruise pracuje obecnie na planie zdjęciowym do drugiej części kultowego filmu „Top Gun”. Aktor wykorzystał chwilę przerwy i postanowił nagrać filmik, na którym wystąpił razem z reżyserem Christopherem McQuarrie. Obaj panowie zaapelowali do widzów, by zmienili ustawienia w telewizorach. Chodzi głównie o nowe sprzęty, które umożliwiają oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości.

„Opera mydlana robiona na taniej kamerze wideo”

Cruise w nagraniu udostępnionym na Twitterze zaznaczył, że ustawienia domyślne sprawiają, że „większość ujęć wygląda tak, jakby były nagrywane na video wysokiej szybkości zamiast na filmie” . – Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie oglądasz filmów w sposób zamierzony przez filmowców, a ustawienie takiej możliwości nie jest wcale łatwe – powiedział aktor. Artysta ma na myśli wygładzenie ruchu zwane inaczej interpolacją, czyli technikę, która polega na dołączaniu dodatkowych ramek do ruchomego obrazu, by zapobiec jego rozmyciu. Takie rozwiązanie jest krytykowane przez wiele osób ze środowiska filmowego, ponieważ interpolacja może obniżyć jakość obrazu i zmienić kolorystykę.

Jak podaje BBC, o problemie informował już reżyser Reed Morano, który zainicjował petycję wzywającą producentów telewizorów do wyłączenia tych ustawień. Stwierdził, że wygładzanie ruchu „sprawia, że film wygląda jak opera mydlana robiona na taniej kamerze wideo” . – To niewiarygodne, że jest to ustawienie domyślne na wszystkich telewizorach HD, ponieważ w zasadzie eliminuje artystyczne zamiary filmowców – dodał.

Na udostępnionym nagraniu Cruise podkreślił, że filmowcy już współpracują z producentami telewizorów, by ci zmienili sposób wyłączania interpolacji wideo, zapewniając łatwiejszy dostęp do tej funkcji. McQuariie dodał z kolei, że widzowie mogą w wyszukiwarce internetowej wpisać nazwę i model swojego telewizora oraz dodać hasło „wyłącz wygładzanie ruchu”, by w ten sposób sprawdzić, jak dezaktywować wspomnianą opcję.

