TVN pokaże matki celebrytów. Kobiety przeżyją ekstremalne przygody

Program „50 Ways to Kill Your Mammy” sprawdził się w Wielkiej Brytanii, a teraz TVN planuje przystosować go do rynku polskiego. Stacja pokaże matki naszych rodzimych celebrytów, które będą wykonywały ekstremalne zadania.

Jak podaje portal Wirtualne Media, program „50 Ways to Kill Your Mammy" od 2014 roku był emitowany w brytyjskiej stacji Sky1. Trzy lata temu przyznano mu nagrodę Emmy za najlepszy program rozrywkowy bez scenariusza. W oryginalnym formacie występował irlandzki komik Baz Ashmawy z 71-letnią matką. Polska wersja będzie wprawdzie bazowała na oryginalnej produkcji, ale weźmie w niej udział kilka par celebryta-matka lub celebrytka-matka. W każdym odcinku inna matka Widzowie będą mogli zobaczyć w akcji kobiety, które zdaniem ich dzieci są odważne i dzielne. W każdym odcinku matka celebryty będzie miała do wykonania zadanie, z którym nie mierzyła się w przeszłości. Do takich przygód zalicza się m.in. kierowanie samolotem, skok na bungee czy nurkowanie. Lista polskich uczestników programu wciąż jest kompletowana. Z informacji uzyskanych przez Wirtualne Media wynika, że w produkcji stworzonej na potrzeby TVN-u, każda z par wystąpi w innej lokalizacji. Prawdopodobny scenariusz zakłada ponadto, że jeden odcinek będzie pokazywał przygody jednej pary, a nie jak w przypadku brytyjskiej wersji, będzie kontynuacją historii tych samych osób.

