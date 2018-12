Starcie ognia z lodem. Jest nowy teaser „Gry o tron”

Najnowszy teaser „Gry o tron” jest zatytułowany „Dragonstone” czyli innymi słowy „Smocza Skała”. Odnosi się on do nazwy wyspy, na której mieściła się siedziba rodu Targaryen. Krótkie nagranie ukazuje dwa żywioły: lód i ogień, symbolizujące siły walczące o władzę nad światem. Pierwszy z nich to Biali Wędrowcy, przybywające z dalekiej północy pod przywództwem Nocnego Króla. Ogień z kolei kojarzy się z Daenerys, która przy pomocy smoków będzie walczyła ze śmiercionośnym zagrożeniem przychodzącym zza Muru.

Kiedy premiera i kto zagra?

Premiera ósmego, a zarazem ostatniego sezonu „Gry o tron”, nastąpi w kwietniu 2019 roku. W ósmym sezonie widzowie zobaczą nowe postaci, w tym enigmatycznie brzmiącą „Dziewczynę z Północy” oraz „Chłopca”. Co więcej, do obsady dołączy Marc Rissmann, który wcieli się w rolę stojącego na czele Złotej Kompanii Harry'ego Stricklanda. Chociaż twórcy wciąż utrzymują szczegóły na temat fabuły w tajemnicy, to niektórzy z aktorów mają problem z utrzymaniem sekretów. Carice van Houten zdradziła na Instagramie, że ponownie zobaczymy w akcji Melisandre. Wilf Scolding ujawnił z kolei, że dołączył do obsady ostatniego sezonu. Walijski aktor wcielał się w postać prawdziwego ojca Jona Snow, Rhaegara Targaryena.

Kto przeżyje, a kto zginie w 8. sezonie „Gry o tron”?

Kto przeżyje, a kto zostanie uśmiercony w finałowym sezonie „Gry o tron”? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani kultowej serii. W internecie trwają spekulacje na ten temat, a na podstawie przecieków i przewidywań znawców produkcji, powstała „lista życia” i „lista śmierci”. Ostrzegamy, możemy zdradzić wam fabułę serialu.

Samwell Tarly

Wymieniono co najmniej kilka argumentów świadczących o tym, że Samwell nie zginie w 8. sezonie. "Jest silny, odporny. Przeżył już dwa razy walcząc z Białymi Wędrowcami" - czytamy.



Theon Greyjoy

Poświęci się dla swojej rodziny i umrze jak bohater? Zobaczymy. To na razie jedna z wersji.



Tyrion Lannister

"Początkowo czułem, że Tyrion został skazany na śmierć (...), ale zdałem sobie sprawę, jak bardzo może być potrzebny w nowym świecie" - pisze Beth Elderkin.



Jaime Lannister

"Złoczyńcy nie są bohaterami szczęśliwych zakończeń, nawet trochę zreformowani" - czytamy. To oznacza, że Jaime Lannister zostanie uśmiercony.



Lannister Cersei

To postać, która zginie - tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej na Twitterze.



Arya Stark

Arya Stark ma zginąć w walce z Białymi Wędrowcami.



Bran Stark

To bohater, który może zginąć w 8. sezonie, ale... nie do końca. Jak pisze Elderkin, Bran Stark zamieni się w "nieśmiertelną postać".



Sansa Stark

Sansa Stark przeżyje - tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników na Twitterze. To właśnie tę postać wskazywano jako bohatera, który ma największe szanse na pozostanie przy życiu.



Jon Snow

Idąc dalej za przemyśleniami autora, Jon Snow nie zostanie uśmiercony w 8. sezonie "Gry o tron".



Daenerys Targaryen

Jak pisze Beth Elderkin, Daenerys Targaryen nie zostanie uśmiercona. "Jon Snow tworzy z nią parę. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jedno z nich zginie" - czytamy.