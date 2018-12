Vega nie zwalnia tempa. Ogłosił prace nad „Small World” i nazwisko pierwszej gwiazdy filmu

14 grudnia na platformie Showmax zadebiutuje serial „Plagi Breslau” z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. W lutym 2019 roku w kinach pojawi się kontynuacja filmu „Kobiety mafii” z Oglą Bołądz, Agnieszką Dygant i Katarzyna Warnke. To jednak wciąż za mało dla polskiego reżysera Patryka Vegi. Już teraz rozpoczął prace nad kolejnym pełnometrażowym filmem. „Small World” ma opowiadać o przestępczym procederze handlu dziećmi i wyróżniać się gwiazdorską obsadą, złożoną głównie z zagranicznych aktorów. Jako pierwszy do najnowszego projektu Vegi dołączył znany dobrze fanom „Domu z papieru” („La casa de papel”) Enrique Arce. Hiszpański aktor współpracował już z Vegą przy „Kobietach mafii 2”.

Plagi Breslau

Akcja filmu „Plagi Breslau” rozgrywa się we współczesnym Wrocławiu, gdzie dochodzi do serii makabrycznych zabójstw. Codziennie o godzinie 18:00 nieznany, seryjny morderca dokonuje zbrodni. Policjantka Helena Ruś podejrzewa, że są one dziełem jednego człowieka. Kiedy podczas interwencji poważnie ranny zostaje Bronson, policyjny partner Heleny, bohaterka decyduje się za wszelką cenę ustalić tożsamość mordercy. Wraz z oddelegowaną do tej sprawy profilerką z CBŚP, Iwoną Bogacką, prowadzi śledztwo, którego wyjaśnienia należy szukać w XVIII-wiecznej historii miasta. Kobiety starają się wygrać wyścig z czasem i nie dopuścić do kolejnych zbrodni.

Główną rolę w filmie gra Małgorzata Kożuchowska, która po raz pierwszy wystąpi u Patryka Vegi. Aktorka wciela się w rolę policjantki, która tropi seryjnego mordercę. W filmie wystąpią także Daria Widawska, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Bujakiewicz, Tomasz Oświeciński, Wojciech Kalinowski, Jacek Beler i Andrzej Grabowski.

Kobiety mafii 2

Film „Kobiety mafii 2” ma rozgrywać się w pięciu krajach: w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Kolumbii i Maroko. Będzie rozwinięciem wątków znanych już z pierwszej części produkcji. Na ekranie pojawi się wiele nowych twarzy. Tym razem u boku Agnieszki Dygant, Aleksandry Popławskiej i Katarzyny Warnke zagra latynoamerykańska gwiazda Angie Cepeda oraz debiutująca na dużym ekranie Aleksandra Grabowska.

Wiadomo, że w męskiej części ekipy oprócz znanego z hitu Netfliksa „Dom z papieru” Enrique Arce wystąpią także Piotr Adamczyk, Janusz Chabior, Krzysztof Czeczot, Damian Kret, Patryk Pniewski, Otar Saralidze, światowej sławy kulturysta – Michał Karmowski oraz popularni raperzy Bonson i Sobota.

