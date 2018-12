Marcin Tyszka skrytykował uczestniczkę „Top Model”. „Szczyt hipokryzji czy głupoty?”

Chociaż Sophie Reich nie dostała się do finału „Top Model”, to i tak stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ostatniej edycji. Modelka zgłosiła się do programu razem ze swoim bratem i szybko zyskała popularność wśród widzów. Jej profil na Instagramie obserwuje już 148 tys. użytkowników, a publikowane tam materiały nie umykają uwadze także osób związanych z „Top Model”. Tak było w przypadku zdjęcia, które Reich udostępniła kilka dni temu.

Żałuję, że wpuściliśmy tę dziewczynę do „Top Model”

Modelka pozuje na wspomnianej fotografii w czymś, co wygląda jak kamizelka z futra. To nie spodobało się Marcinowi Tyszce, który skrytykował uczestniczkę „Top Model” w ostrym wpisie w mediach społecznościowych. „Muszę przerwać świąteczną atmosferę. Nie lubię wielkich medialnych akcji, wolę pomagać prywatnie, bez kamer, ale jak widzę coś takiego, to bardzo żałuję, że wpuściliśmy tę dziewczynę do «Top Model»” - napisał Tyszka. „Zobaczcie, do czego zdolny jest ktoś dla poklasku… Szczyt hipokryzji czy głupoty? Sophie Reich w programie wystąpiła w sesji stając w obronie zwierząt i prawie ryczała przed nami, by zdobyć serce jury, a w szczególności Joanny Krupy. Program się kończy i ta sama dziewczyna paraduje w futrze z lisa” – dodał. Juror stwierdził także, że najsmutniejszym faktem jest zachowanie „followersów” profilu Reich, którzy zostawili pod zdjęciem 30 tys. lajków. „A wystarczyło zrobić unforllow” – dodał.

Co na to Reich?

Reich nie pozostała dłużna i odpowiedziała na zarzuty jurora. Podkreśliła, że kamizelka jest sztuczna, co może udowodnić przed sądem „jeśli ją o to poproszą” . „A że ryczałam?! Czy ktoś to widział?! Nawet żaden z uczestników za kulisami nie potwierdzi tej bzdury! Niestety od początku nie byłam pana Tyszki ulubienicą, no ale cóż. Dziękuję wszystkim tym, co we mnie wierzą i nie kierują się kłamstwem” – podsumowała.