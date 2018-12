Dobra wiadomość dla fanów „Watahy”. Będzie trzeci sezon serialu

„Wataha”, która powstała we współpracy ATM Grupa z HBO Polska, zjednała sobie serca widzów w całej Europie. Pierwszy sezon serialu został wyemitowany w 2014 roku, a premierowe odcinki oglądało średnio ponad 330 tys. osób. Drugi sezon cieszył się wprawdzie mniejszym zainteresowaniem, ale po raz pierwszy w historii europejskiego HBO, premiera produkcji HBO Europe odbyła się jednocześnie w 19 krajach. Jak podaje serwis Wirtualne Media, jeszcze w przyszłym roku możemy doczekać się trzeciego sezonu serialu.

O czym były poprzednie sezony „Watahy”?

Chociaż są to nieoficjalne informacje, to z doniesień portalu wynika, że premiera trzeciego sezonu „Watahy” nastąpi jesienią 2019 roku. Nie wiadomo jednak, o czym będzie serial. Być może twórcy zdecydują się na kontynuację historii Wiktora Rebrowa, który był głównym bohaterem serialu. W pierwszej części serii Rebrow starał się samodzielnie rozwiązać zagadkę wybuchu w dawnej strażnicy, w której zginęli niemal wszyscy jego koledzy ze Straży Granicznej. Akcja drugiego sezonu rozgrywała się cztery lata później, a Rebrow był zmuszony do ukrywania się w lasach po drugiej stronie granicy. Jednymi z wątków były także działania przemytników oraz tajemnicza śmierć nielegalnych uchodźców.

Czytaj także:

Niespodzianka dla fanów „Stranger Things”. Netflix ujawnił tytuły odcinków 3. sezonu