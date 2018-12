Olga Buława nową Miss Polski. Jak wygląda jej życie prywatne?

Olga Buława została Miss Polski 2018. Jak czuje się z tym wyróżnieniem? – Przyszłam do konkursu po to, żeby się dowartościować – powiedziała w „Dzień Dobry TVN”. Jaki zawód wykonuje na co dzień? Co w jej życiu zmieni ten tytuł?

Olga Buława jest 27-letnią brunetką o zielonych oczach. Niedawno ukończyła Uniwersytet SWPS z tytułem magistra prawa. Mieszka w Warszawie, ale ponieważ pochodzi ze Świnoujścia, w wyborach Miss Polski reprezentowała województwo zachodniopomorskie, Od pięciu lat pracuje w PLL LOT jako stewardessa, choć kiedyś bardzo bała się latać. Mówi o sobie, że jest największą w Polsce fanką przygód Harry'ego Pottera, zarówno w książkach jak i na ekranie. Chyba dobrze wybrała zawód, bo kocha podróże – z każdej wyprawy przywozi magnes na lodówkę, ale zbiera też te od znajomych. Kiedyś chciałaby odwiedzić wszystkie miejsca z lodówkowej kolekcji. Zdjęcia ze swoich podróży 27-latka często publikuje na Instagramie. Jej konto w portalu społecznościowym obserwuje już ponad 10 tys. osób. Olga Buława poza tytułem Miss Polski 2018 otrzymała nagrodę o wartości 100 tys. złotych. Finałowa gala konkursu piękności odbyła się 9 grudnia w Krynicy Zdroju.

Wygrała w konkursie Miss Polski 2018. Kim jest Olga Buława?

Olga Buława - Miss Polski 2018 Galeria: