Naukowcy przeanalizowali „Grę o tron”. Odkryli, co stanie się w ostatnim sezonie?

Badanie przeprowadzili naukowcy z Australii, a wyniki ich pracy opublikowano w czasopiśmie „Injury Epidemiology”. Przedmiotem analizy były zgony wszystkich bohaterów, którzy występowali w poprzednich siedmiu sezonach „Gry o tron”. Te dane pozwoliły ocenić, który z bohaterów ma szansę na przeżycie.

Co brano pod uwagę?

Naukowcy wzięli pod lupę 330 ważnych postaci występujących w 67 odcinkach siedmiu poprzednich sezonów. Brali pod uwagę to, kiedy zostali wprowadzeni do fabuły, czy umarli, oraz ewentualnie w jakich okolicznościach nastąpiła ich śmierć. Okazało się, że 186 z tych bohaterów zmarło przed końcem ostatniego sezonu. 63 proc. zgonów nastąpiło z powodu napaści, w tym 24,4 proc. podczas operacji wojennych, 11,8 proc. przez oparzenia a 4,8 proc. przez zatrucie. Około jedna trzecia postaci zmarła w domu.

Co więcej, zdaniem naukowców dłużej żyły postaci wysoko urodzone, które co najmniej raz zmieniły lojalność, czyli innymi słowy przeszły na drugą stronę konfliktu. Kolejnym czynnikiem, chociaż mniej decydującym, był fakt, że rzadziej uśmiercano kobiety. Co to nam mówi o scenariuszu ósmego sezonu „Gry o tron"?

Kto może przeżyć?

Gdyby analizę badaczy przełożyć na scenariusz ostatniej serii, a ich przewidywania potwierdziłyby się, to Cersei Lennister ma duże szansę na przeżycie ósmego sezonu. To samo dotyczy Sansy i Aryi Stark, chociaż niektórzy fani twierdzą, że Arya od początku była lojalna. Z kolei Daenerys Targaryen nigdy nie przeszła na drugą stronę sporu w Westeros, co zwiększa szansę na to, że zostanie uśmiercona przez twórców.

Jon Snow w siódmym sezonie przysiągł lojalność wobec Daenerys, dzięki czemu nieznacznie zmniejszył prawdopodobieństwo swojej śmierci, chociaż warto pamiętać, że już raz umarł. Podobnie jest w przypadku Jaimego Lannistera, który porzucił swoją siostrę i według badaczy zwiększył szansę na przetrwanie serii.

Spekulacje internautów

Kto przeżyje, a kto zostanie uśmiercony w finałowym sezonie „Gry o tron”? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani kultowej serii. W internecie trwają spekulacje na ten temat, a na podstawie przecieków i przewidywań znawców produkcji, powstała „lista życia” i „lista śmierci”. Ostrzegamy, możemy zdradzić wam fabułę serialu.

Samwell Tarly

Wymieniono co najmniej kilka argumentów świadczących o tym, że Samwell nie zginie w 8. sezonie. "Jest silny, odporny. Przeżył już dwa razy walcząc z Białymi Wędrowcami" - czytamy.



Theon Greyjoy

Poświęci się dla swojej rodziny i umrze jak bohater? Zobaczymy. To na razie jedna z wersji.



Tyrion Lannister

"Początkowo czułem, że Tyrion został skazany na śmierć (...), ale zdałem sobie sprawę, jak bardzo może być potrzebny w nowym świecie" - pisze Beth Elderkin.



Jaime Lannister

"Złoczyńcy nie są bohaterami szczęśliwych zakończeń, nawet trochę zreformowani" - czytamy. To oznacza, że Jaime Lannister zostanie uśmiercony.



Lannister Cersei

To postać, która zginie - tak przynajmniej wynika z ankiety przeprowadzonej na Twitterze.



Arya Stark

Arya Stark ma zginąć w walce z Białymi Wędrowcami.



Bran Stark

To bohater, który może zginąć w 8. sezonie, ale... nie do końca. Jak pisze Elderkin, Bran Stark zamieni się w "nieśmiertelną postać".



Sansa Stark

Sansa Stark przeżyje - tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników na Twitterze. To właśnie tę postać wskazywano jako bohatera, który ma największe szanse na pozostanie przy życiu.



Jon Snow

Idąc dalej za przemyśleniami autora, Jon Snow nie zostanie uśmiercony w 8. sezonie "Gry o tron".



Daenerys Targaryen

Jak pisze Beth Elderkin, Daenerys Targaryen nie zostanie uśmiercona. "Jon Snow tworzy z nią parę. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jedno z nich zginie" - czytamy.Czytaj także:

