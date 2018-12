Theresa May mówi jak Gollum: Mój ssskarbie… Parodia stała się hitem

Na pierwszych ujęciach nagrania widać siedzącą tyłem brytyjską premier. Do jej gabinetu przychodzi pracownik, który na stole kładzie dokument w sprawie Brexitu. Brytyjski aktor Andy Serkis wykorzystując charakterystyczny głos Golluma, którego grał w filmie „Władca pierścieni: Dwie wieże”, sparodiował Theresę May. Aktor został odpowiednio ucharakteryzowany – począwszy od włosów, przez makijaż i strój. – Mój ssskarb... Nasze porozumienie... To jest to! Nasza umowa... Odzyskujemy kontrolę – pieniądze, granice, prawa, niebieskie paszporty – mówi głosem Golluma Andy Serkis. Wtedy odzywa się łagodniejsza strona tej postaci. – Nie, to boli ludzi, sprawia, że są biedniejsi – mówi. – Ja to wynegocjowałam. Chcemy tego! Musimy to zrobić! – dodaje w dalszej części nagrania.

W ten sposób odtworzono jedną z najpopularniejszych scen z filmu „Władca Pierścieni: Dwie wieże", podczas której Gollum prowadzi wewnętrzny dialog. „Mamy paskudny bałagan, mój skarbie... Jest tylko jedno wyjście... Chcemy tego. Zależy nam na tym!" – napisał aktor Andy Serkis w mediach społecznościowych komentując w ten sposób nagraną przez siebie parodię. Film ma już ponad 2 miliony wyświetleń.

Głosowanie ws. Brexitu

Theresa May przełożyła głosowanie ws. Brexitu z obawy, że Izba Gmin i tak odrzuci rozwiązanie wypracowane podczas rozmów z przedstawicielami Unii Europejskiej. – Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że to porozumienie jest dobre i uwzględnia wyniki referendum – stwierdziła Theresa May. Premier Wielkiej Brytanii przyznała, że gdyby głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z planem, to umowa zostałaby odrzucona. Jak podaje BBC, sprzeciw wobec umowy zapowiadała cała opozycja oraz około 100 polityków z Partii Konserwatywnej. May dodała, że najwięcej kontrowersji wzbudza kwestia tzw. mechanizmu awaryjnego, który dotyczy Irlandii Północnej.

