Leonardo DiCaprio współtworzył dokument o polskim rzeźbiarzu. Będzie dostępny na Netfliksie

„Artyści z Los Angeles odkrywają prace Stanisława Szukalskiego – zapomnianego polskiego rzeźbiarza i szalonego geniusza, którego życie było serią niezwykłych zdarzeń” – czytamy w opisie dokumentu, którego premiera nastąpi już 21 grudnia na Netfliksie. Za reżyserię odpowiada Irek Dobrowolski, a za produkcję Anna Dobrowolska. W powstanie filmu zaangażował się także Leonardo DiCaprio, który osobiście znał Stanisława Szukalskiego.

„Samozwańczy geniusz z Polski”

Stanisław Szukalski urodził się w 1893 roku w Warcie. Stamtąd z rodzicami wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczęszczał do Art Institute of Chicago. Od młodości interesował się rzeźbą i to właśnie ta forma sztuki przyniosła mu największy rozgłos. W 1940 roku zamieszkał w Los Angeles, gdzie poznał rodzinę DiCaprio. Niektóre źródła twierdzą, że postać Jacka Dawsona grana w filmie „Titanic” przez Leonardo była swego rodzaju hołdem złożonym Szukalskiemu.

W opisie zwiastuna dokumentu „Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego” czytamy, że Szukalski był „ekscentrycznym artystą i samozwańczym geniuszem z Polski” . „Po zdobyciu sławy przed II wojną światową wpadł w zapomnienie tylko po to, by na nowo zostać odkrytym u schyłku życia. Jest jednym z największych artystów, o których nigdy nie słyszeliście” – dodano.

