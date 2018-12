Kłótnia Gessler i Rosati na Instagramie. „Weronika, to staje się co najmniej manią”

Weronika Rosati zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie córki oraz prezentów, które kupiła dziecku – bransoletki od Swarovskiego w kształcie myszki Miki oraz lalki Barbie wzorowanej na idolce aktorki, Elizabeth Taylor, po której córka gwiazdy dostała imię. „Przesada” – napisała w komentarzu pod fotografią Magda Gessler. Gwiazda TVN nie doprecyzowała jednak, co miała na myśli.

„Musiałam zadbać dla prezent od obydwu rodziców sama (Rosati rozstała się z ojcem dziecka Robertem Śmigielskim – red.) Biżuteria będzie pamiątką na całe życie. Poza tym ty chyba nie jesteś zwolenniczką minimalizmu? Pozdrawiamy ciocię Magdę” – odpowiedziała aktorka.

Na odpowiedź restauratorki nie trzeba było długo czekać. „Weronika, to staje się co najmniej manią. Po co, to przykre – napisała Gessler. Chwilę później Rosati zamieściła kolejny wpis. Magda, wiem, że skoro bardzo przyjaźnisz się z Robertem Śmigielskim, jesteś stronnicza i negatywnie nastawiona, ale uważam, że pisanie mi niepochlebnych komentarzy, które, dobrze wiesz, przedrukuje prasa i portale, jest słabe po prostu. Moje dziecko jest moim całym światem i ma tylko mnie. Nie chcę wchodzić z tobą w dyskusję publiczną na moim Instagramie, chcesz mi coś powiedzieć, to zadzwoń” – stwierdziła Rosati.

Aktorka prześledziła także wpisy Gessler poświęcone jej córce Larze i stwierdziła, że „to Gessler przesadza, ale jako matka w pełni to rozumie, ponieważ córką trzeba się chwalić, bo dla każdej mamy jest najwspanialsza”.

