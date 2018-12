Natalie Portman: Ponieważ zależy mi na Izraelu, muszę przeciwstawiać się...

Natalie Portman udzieliła wywiadu, w którym oprócz pytań dotyczących pracy zawodowej aktorki, poruszono także kwestie związane z prawem obowiązującym w Izraelu. Aktorka stwierdziła, że jest „rasistowskie” i „błędne”. Dodała, że „prawo składa się z różnych decyzji politycznych, które wpływają na życie wielu ludzi". Natalie Portman zaznaczyła, że ma nadzieję, że relacje Izraela z sąsiadami ulegną polepszeniu.

Kontrowersje budzi izraelskie prawo, które Kneset uchwalił w lipcu. Stwierdzono, że ​​„Izrael jest państwem narodowym narodu żydowskiego". Określono język hebrajski, jako jedyny oficjalny język. Jednocześnie nadano arabskiemu specjalny status. Krytycy zaznaczają, że przyjęte prawo nie zawiera przepisu stwierdzającego, że wszyscy obywatele Izraela są równi.

To nie pierwszy raz, gdy hollywoodzka aktorka skrytykowała Izrael. Natalie Portman urodziła się w Izraelu, ale wraz z rodziną przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdy była młoda. Jak podaje haaretz.com, aktorka wywołała skandal, gdy ogłosiła w kwietniu, że nie przyjedzie do Izraela na rozdanie nagród Genesis. Wyróżnienia te przyznaje się co roku Żydom, którzy osiągnęli „uznanie i doskonałość” w swoich dziedzinach. Portman zapewniła, że bardzo wysoko ceni „izraelskich przyjaciół i rodziny, izraelskie jedzenie, książki, sztukę, kino i taniec". – Ponieważ zależy mi na Izraelu, muszę przeciwstawiać się przemocy, korupcji, nierównościom i nadużyciom władzy – dodała.