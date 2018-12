Bojowy taniec haka na premierze „Aquamana”. Media społecznościowe zachwycone

8,1/10 na IMDb, 6,3/10 na Rotten Tomatoes i tylko 53/100 w serwisie Metacritic - dotychczasowe oceny każą dwa razy zastanowić się przed pójściem do kina. Ekipa stojąca za promocją filmu „Aquaman” robi jednak wiele, by zachęcić widzów i stworzyć wokół ekranizacji komiksu DC pozytywną atmosferę. Trzeba przyznać, że nieźle im to wychodzi. Spacery z trójzębem po Times Square, trollowanie Flasha i Arrowa czy ostatni taniec haka. Nie do przecenienia jest też w tym przypadku praca wykonywana przez głównego aktora. Jason Momoa to bez wątpienia jedna z popularniejszych w ostatnich dniach postaci z Hollywood.

Nic dziwnego więc, że wykonanie haka na premierze „Aquamana” (Momoa prezentował też ten taniec na castingu do „Gry o tron”) wywołało lawinę pozytywnych komentarzy w mediach społecznościowych i na portalach poświęconych filmom i Hollywood. Haka to rytuał charakterystyczny dla rejonu Oceanu Spokojnego, kojarzony głównie z Nową Zelandią. W kraju tym wykonywana jest m.in. przez żołnierzy, sportowców, naucza się jej w szkołach. Idealnie pasuje do „Aquamana”, który często nawiązuje do kultury z obszaru Polinezji. Najbardziej zawiedzeni pokazem mogą być jednak Hawajczycy, skąd pochodzi Momoa. Mają oni swoją wersję tańca haka, a w Los Angeles zaprezentowano typowo maoryskie ruchy.

Aquaman

Postać Aquamana została stworzona w 1941 roku przez Morta Weisingera oraz Paula Norrisa. Syn latarnika i wygnanej z Atlantydy kobiety staje się superbohaterem o nadludzkich mocach. Nie dość, że może szybko pływać, to jeszcze potrafi nawiązywać kontakt ze zwierzętami żyjącymi pod wodą. Bohater komiksów doczekał się w końcu ekranizacji filmowej. Za produkcję „Aquamana” odpowiada Warner Bros. Światowa premiera filmu miała miejsce 26 listopada. Widzowie w Polsce będą mogli oglądać go od 21 grudnia.

W roli głównego bohatera zobaczymy Jasona Momoa znanego z „Gry o tron”, gdzie wcielił się w postać Khala Drogo. Do obsady dołączyły także takie gwiazdy światowego kina jak Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson czy Willem Dafoe. Za reżyserię odpowiada James Wan, który ma na swoim koncie takie produkcje jak „Szybcy i wściekli”, „Obecność” czy „Naznaczony”.

