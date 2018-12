„Africa” Toto zaśpiewana przez Pitbulla. „Aquaman” robi wszystko, by ściągnąć ludzi do kin

Trzeba przyznać, że ekipa odpowiedzialna za promocję filmu „Aquaman” robi bardzo dużo, by było o nim głośno. Jason Momoa spacerujący z trójzębem po Times Square, trollowanie Flasha i Arrowa czy ostatni taniec haka w wykonaniu m.in. głównej gwiazdy filmu. Jakby tego było mało, do sieci trafił oficjalny soundtrack z filmu, na którym znaleźć możemy m.in. przeróbkę jednej z ulubionych piosenek twórców memów. I to w wykonaniu Pitbulla (właść. Armando Christian Pérez), jednego z bardziej znienawidzonych „raperów”. Chcecie posłuchać jak brzmi „Africa” zaśpiewana przez „Mr. Worldwide”? Utwór o tytule „Ocean To Ocean” zamieszczamy poniżej.

Aquaman

Postać Aquamana została stworzona w 1941 roku przez Morta Weisingera oraz Paula Norrisa. Syn latarnika i wygnanej z Atlantydy kobiety staje się superbohaterem o nadludzkich mocach. Nie dość, że może szybko pływać, to jeszcze potrafi nawiązywać kontakt ze zwierzętami żyjącymi pod wodą. Bohater komiksów doczekał się w końcu ekranizacji filmowej. Za produkcję „Aquamana” odpowiada Warner Bros. Światowa premiera filmu miała miejsce 26 listopada. Widzowie w Polsce będą mogli oglądać go od 21 grudnia.

W roli głównego bohatera zobaczymy Jasona Momoa znanego z „Gry o tron”, gdzie wcielił się w postać Khala Drogo. Do obsady dołączyły także takie gwiazdy światowego kina jak Nicole Kidman, Amber Heard, Patrick Wilson czy Willem Dafoe. Za reżyserię odpowiada James Wan, który ma na swoim koncie takie produkcje jak „Szybcy i wściekli”, „Obecność” czy „Naznaczony”.