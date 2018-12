„Spałem z Jennifer Lawrence i zobacz, gdzie jest teraz”. Aktorka komentuje skandal

W piątek do sądu w Los Angeles trafił kolejny pozew przeciwko Harveyowi Weinsteinowi. Anonimowa aktorka oskarża go o napaść seksualną. Kobieta twierdzi, że producent przyparł ją do ziemi i zmusił do odbycia stosunku oralnego po tym, jak odrzuciła jego awanse. Do gwałtu miało dojść w 2013 roku w biurze Weinsteina.

Domniemana ofiara przytacza dialog, do którego miało dojść między nią, a producentem. – Czy ty w ogóle chcesz zostać aktorką? – miał spytać. – Spałem z Jennifer Lawrence i spójrz, gdzie ona teraz jest. Właśnie zdobyła Oscara – miał powiedzieć Weinstein.

Po tym, jak o szczegółach pozwu stało się głośno w amerykańskich mediach, głos zabrała sama aktorka. Lawrence, która w 2012 roku zdobyła najwyższe wyróżnienie Akademii Filmowej za rolę w „Poradniku pozytywnego myślenia” zaprzeczyła, jakoby łączyła ją jakakolwiek intymna relacja z producentem.