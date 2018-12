Oto najpiękniejsze aktorki światowego kina. Kto znalazł się na liście?

Sophia Loren, Marilyn Monroe, Joan Collins, Audrey Hepburn? Te nazwiska zna cały świat. Dzięki swojej charakterystycznej urodzie i zdolnościom te aktorki zdobyły wielką popularność na całym świecie. Wiele z nich zostało również nagrodzonych prestiżowymi nagrodami.

Grace Kelly

Grace Kelly to amerykańska aktorka, która zdobyła Oscara za rolę w filmie „Dziewczyna z prowincji”. Podobno rodzice gwiazdy światowego kina nie chcieli, by ich córka została aktorką. Wysłali ją do szkoły zakonnej. Gdy wyjechała do Nowego Jorku, aby się usamodzielnić zaczęła pracę jako modelka. Jej charakterystyczna uroda i filmowe role przyniosły jej rozgłos na całym świecie. Wśród swoich idoli aktorka wskazywała Ingrid Bergman i Josepha Cottena. W 1999 Amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na trzynastym miejscu listy największych gwiazd amerykańskiego kina.



Maureen O'hara

Maureen O’Hara występowała na ekranach wcielając się w wiele ról. Co ciekawe, to nie była jej jedyna pasja. O'Hara była także piosenkarką. Dostała Oskara za całokształt twórczości. Wcieliła się między innymi w rolę Esmeraldy w „Dzwonniku z Notre Dame”, a także Shireen w produkcji „Sindbad Żeglarz”. Zagrała także w „Rodzice, miejcie się na baczności”, „McLintock”, „Tylko samotni”, „Taksówka wspomnień”. W 2004 wydała autobiografię pt. „Tis Herself”, w której opisała blaski i cienie swojej kariery. W 2005 roku przeszła udar mózgu. Zmarła 10 lat później w wieku 95 lat.



Susanne Pleshette

Czy znacie film „Król lew”? To właśnie Suzanne Pleshette użyczyła głosu Zirze w „The Lion King II: Simba's Pride”. Amerykanka zagrała między innymi w „Oh, God Book”, „Kojak: The Belarus File”, „Spirited Away”. Zmarła w 2008 roku.



Elizabeth Taylor

Elizabeth Taylor zdobyła Oskara za rolę Glorii Wondrous („Butterfield 8") oraz za rolę Marthy („Kto się boi Virginii Woolf?"). Zadebiutowała w 1942 w wieku 10 lat w „There's One Born Every Minute”. Rok później wystąpiła zaś w „Lassie wróć”. Aktorka była ośmiokrotną mężatką. Przez wiele lat zmagała się z problemami zdrowotnymi. W 2004 roku poinformowała, że cierpi na przewlekłą niewydolność serca. Zmarła w 2011 roku w wieku 79 lat.



Audrey Hepburn

Audrey Hepburn to brytyjska aktorka filmowa i teatralna, a także modelka i tancerka. American Film Institute umieścił jej nazwisko na 3. miejscu w opublikowanym przez siebie rankingu „The 50 Greatest American Screen Legends”, który przedstawia legendy kina. Role w filmach „Rzymskie wakacje”, „Sabrina”, „Śniadanie u Tiffany’ego”, „Szarada” przyniosły jej ogromną popularność.



Joan Collins

Joan Collins to aktorka, która zdobyła popularność zarówno dzięki występom w filmach jak i wcielaniu się w role teatralne. Rozgłos przyniosła jej rola w serialu „Dynastia”. Dzięki niej stała się aktorką rozpoznawalną na całym świecie. Została laureatką nagrody Złotego Globu. Co ciekawe, oprócz pracy zawodowej jako aktorka, Joan Collins pisze książki. Jest autorką między innymi „Misfortune's Daughter” czy „Star Quality”.



Marilyn Monroe

Niewiele osób wie, że Marilyn Monroe to tak naprawdę Norma Jeane Mortenson. Ta amerykańska aktorka stała się ikoną kultury popularnej. Karierę zaczęła w latach 40. jako pin-up girl. Zyskała popularność dzięki filmom „Małpia kuracja”, „Niagara”, „Mężczyźni wolą blondynki” czy „Słomiany wdowiec”.



Sophia Loren

Sophia Loren to jedna z najpopularniejszych włoskich aktorek, która zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Zadebiutowała w 1949 roku. Zagrała w wielu produkcjach m.in. „Quo vadis”, „Dwie noce z Kleopatrą”, „Milionerka”, „Zaczęło się w Neapolu”, „Małżeństwo po włosku”. Za rolę w filmie „Matka i córka” dostała Oskara. W ostatnich latach wystąpiła w „La mia casa è piena di specchi” oraz „La voce umana jako Angela”.