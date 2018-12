Przełom w sprawie Cosby’ego? Odkryto nagrania z przyjęć z udziałem dziesiątek celebrytów

18-letnia Chloe Goins miała zostać odurzona narkotykami, a następnie seksualnie wykorzystana przez Cosby’ego w 2008 roku. Pokrzywdzona twierdzi, że Cosby dał jej drinka na przyjęciu Playboya, po pewnym czasie obudziła się naga, a Cosby gryzł jej palce u stóp. Chloe Goins jest jedną z kilkudziesięciu kobiet, które wniosły sprawy cywilne przeciwko Cosby’emu.

Spencer Kuvin, adwokat reprezentujący Chloe Goins, poinformował, że odkrył „skarbnicę nagrań z hedonistycznych przyjęć z udziałem dziesiątek celebrytów”. Odbywały się one w posiadłości Hugh Hefnera. Jak zaznacza portal thewhig.com, takie przyjęcia w rezydencji właściciela „Playboya" były organizowane od lat 70 aż do niedawna. Prawnik zapowiedział, że zamierza je ujawnić w ramach sprawy cywilnej z powództwa swojej klientki przeciwko Cosby’emu.

Adwokat twierdzi, że nowe nagrania wyglądają, jakby były profesjonalnie zmontowane i wyprodukowane. Wnosi o opublikowanie tak zwanych „surowych materiałów”, aby mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi nagranymi scenami. Może to się jednak okazać trudne, ponieważ jak zaznacza portal thewhig.com, przed śmiercią Hugh Hefner miał wrzucić filmy do Oceanu Spokojnego, by nigdy nie ujrzały światła dziennego. – Sądzę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Hefner pozbywał się taśm, na których był Cosby, a także inne osoby, które próbował chronić – powiedział Kuvin.