„Zimna wojna” na krótkiej liście do Oscara. Z tymi filmami rywalizuje

Już w styczniu poznamy nominacje do Oscarów. W kategorii „najlepszy film nieanglojęzyczny” polskie produkcje mają silną reprezentację. Na krótkiej liście tytułów, które mają szansę na najważniejszą nagrodę przemysłu filmowego, znalazła się „Zimna wojna” . Obraz Pawła Pawlikowskiego, nagrodzony pięcioma statuetkami Europejskiej Akademii Filmowej, ma szansę powtórzyć sukces „Idy” . Do ścisłej czołówki trafiła też polska koprodukcja – kazachski film „Ayka” . Z jakimi tytułami będą rywalizować polscy twórcy?

"Shoplifters" - Japonia

Japoński dramat na podstawie scenariusza Hirokazu Kore-eda i w jego reżyserii. W rolach głównych na ekranie zobaczymy Lily Franky i Sakura Ando. Produkcja opowiada o rodzinie, która regularnie dokonuje kradzieży sklepowej, by poradzić sobie z życiem w ubóstwie. Film miał premierę 13 maja 2018 roku na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie zdobył Złotą Palmę. Wcześniej produkcja otrzymała też nagrodę Asia Pacific Screen Award za najlepszy film fabularny. Ma także na swoim koncie nominację do Złotego Globu w kategorii "najlepszy film obcojęzyczny".



"Roma" - Meksyk

Dramat w reżyserii Alfonso Cuarona, w którym zagrali m.in. Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Enoc Leaño i Daniel Valtierra. Akcja filmu osadzona jest we wczesnych latach 70. XX wieku i jest po części autobiograficzną opowieścią o wychowaniu Cuarona w Meksyku. Tytuł jest nawiązaniem do Colonia Roma, dzielnicy w Meksyku. Od 14 grudnia 2018 roku film możemy oglądać na Netflixie.



"Sny wedrownych ptaków" - Kolumbia

Dramat kryminalny w reżyserii Cristiny Gallego i Ciro Guerra. Podczas marihuanowej bonanzy, która zapoczątkowała handel narkotykami w Kolumbii, Rapayet i jego rodzina angażują się w walkę, by kontrolować biznes. To kończy się niszczeniem ich życia i kultury. Film osadzony jest w pod koniec lat 60. i na początku 70. Jest podzielony na pięć rozdziałów: "Dzika trawa", "Groby", "Dobrobyt". "Wojna i Limbo".



"The Guilty" - Dania

Duński thriller wyreżyserowany przez Gustava Mollera. Film opowiada o policjancie, którzy odpowiada na wezwanie ze strony porwanej kobiety. Po tym rozpoczyna się wyścig z czasem.



"Never Look Away" - Niemcy

Niemiecki dramat w reżyserii Floriana Henckela von Donnersmarcka. Artysta Kurt Barnert ucieka z Niemiec Wschodnich do Niemiec Zachodnich, jednak wciąż prześladują go wspomnienia jego dzieciństwa pod rządami nazistów i reżimu NRD.



"Ajka" - Kazahstan

Rosyjsko-kazachstański dramat. W Cannes Samal Yeslyamova, która jest odtwórczynią głównej roli, zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki. Film opowiada o biednej kobiecie, która nie ma pracy i stara się wychować dziecko.



"Capernaum" - Libia

Dramat napisany i wyreżyserowany przez Nadine Labaki. Film otrzymał 15-minutową owację na stojąco po premierze w Cannes 17 maja 2018 roku. Podczas odbywania pięcioletniego wyroku za brutalne przestępstwo, 12-letni chłopiec pozywa rodziców za zaniedbanie.



"Burning" - Korea Południowa

Dramat z 2018 roku w reżyserii Lee Chang-donga, który już po raz trzeci startuje w tej kategorii. W filmie występują między innymi Yoo Ah-in, Steven Yeun i Jeon Jong-seo. Produkcja oparta jest na opowiadaniu "Barn Burning" Harukiego Murakamiego. To pierwszy film koreański, który trafił na shortlistę do Oscara. Jong-su spotyka dziewczynę, która w przeszłości była jego sąsiadką. Ta prosi go, aby zaopiekował się jej kotem podczas gdy ona wyjedzie w podróż do Afryki. Po powrocie przedstawia Jong-su Bena - tajemniczego faceta, którego tam poznaje. Ten wyznaje im swoje sekretne hobby.

„Shoplifters” wiosną w kinach

Mocną konkurencję dla „Zimnej wojny” stanowi film „Shoplifters” nagrodzony Złotą Palma na Festiwalu Filmowym Cannes 2018. Obraz Hirokazu Koreedy jest jednym z trzech tytułów, które wiosną zawitają w polskich kinach dzięki PMPG Polskie Media – dystrybutorowi filmów. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć nie tylko „Shoplifters” , ale też inne wyróżnione w Cannes obrazy: „Image Book” (reż. Jen Luc Godard) i Yommedine (reż. Abu Shawky). A już na początku przyszłego roku PMPG zaprezentuje szczegóły nowego, wielkiego projektu filmowego.

– „Shoplifters” to niezwykły film budzący u widza wiele skrajnych emocji i wzruszeń, na długo zapadający w pamięć po wyjściu z kina – komentował po festiwalu w Cannes szef grupy selekcyjnej PMPG Polskie Media Andrzej Serdiukow. – Cieszymy się również z zakupu filmu Godarda, o którym krytycy na festiwalu powiedzieli: „To ostatni wielki artysta Światowego Kina” – dodawał. Jak podkreślił, wszystkie trzy dystrybuowane przez PMPG Polskie Media filmy na tegorocznych pokazach w Cannes zostały przyjęte wielominutowymi owacjami na stojąco.

Czytaj także:

„Świat zmierza w przedziwnym kierunku”. Wywiad ze zdobywcą Złotej Palmy w Cannes

Reżyser „Shoplifters” Hirokazu Kore-eda karierę rozpoczynał jako dokumentalista telewizyjny. W świecie filmu zadebiutował w 1995 roku obrazem „Maborosi” . Zdobył ponad 40 nagród za reżyserię i scenariusze na najważniejszych festiwalach w Azji i w rodzimej Japonii. Jego film „Like Father, Like Son” z 2013 r. zdobył w Cannes nagrodę jury pod przewodnictwem Stevena Spielberga - a film doczekał się remake’u zrealizowanego przez wytwórnię Dreamworks. Organizatorzy retrospektywy jego prac na festiwalu w Wiedniu w 2005 r. określili Kore-edę jako „balansującego na linie” – reżysera, który niemal niezauważalnie przełącza się między fikcją a realnością, między narracją a kompozycją, między tym co prywatne i tym co publiczne.

W portfelu filmów w dystrybucji notowanej na GPW spółki PMPG Polskie Media znajdują się następujące pozycje:

1. SHOPLIFTERS reż. Hirokazu Koreeda – Złota Palma Cannes 2018 – Kandydat do Oscara 2019

2. IMAGE BOOK reż. Jen Luc Godard – Specjalna Złota Palma Cannes 2018

3. YOMEDDINE reż. Abu Shawky – Nominacja do Złotej Palmy Cannes 2018, Nagroda Jury Cannes 2018 "Dla filmu ukazującego życie ludzi", Egipski Kandydat do Oscara 2019

4. WIELKIE PIĘKNO reż. Paolo Sorrentino – Nominacja do Złotej Palmy Cannes 2013, 4 Nagrody Główne Europejskiej Akademii Filmowej 2013, Złote Globy 2014 i Oscar 2014

5. ZIMOWY SEN reż. Nuri Ceylan – Złota Palma Cannes 2014

6. REALITY reż. Matteo Garrone – Grand Prix Cannes 2012

7. GWIAZDY reż. Jan Kidawa Błoński – WIELKA PIŁKA – WIELKA MIŁOŚĆ

8. JA, GODARD reż. Michel Hazanavicius (zdobywca Oscara za film ARTYSTA) nominacja do Złotej Palmy Cannes 2017

9. BORGMAN reż. Alex Van Warmerdam – nominacja do Złotej Palmy Cannes 2013

10. PŁYNĄCE WIEŻOWCE reż. Tomasz Wasilewski – Grand Prix Karlowe Wary 2013

11. ROMAN POLAŃSKI – MOJE ŻYCIE reż. Laurent Bouzereau – premiera galowa Festiwal Cannes 2012