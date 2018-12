Obszerna oferta filmów i seriali na nowy rok. Zobacz, co Netflix przygotował na styczeń

Drugi sezon „Punishera” oraz wszystkie sezony „Homeland”, „How I Met Your Mother” („Jak poznałem waszą matkę”), „Prison Break” („Skazany na smierć”), „Sons of Anarchy” („Synowie anarchii”). Debiutujące na Netfliksie „Sex Education” z Gillian Anderson oraz „Titans” (superbohaterowie z DC). Do tego netfliksowy „Polar” z Madsem Mikkelsenem, przygody Hana Solo na licencji, nowa animowana Godzilla od Netfliksa oraz „American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”. To tylko wierzchołek góry atrakcji zalanowanych przez Netflix na styczeń. Pełny rozkład jazdy na przyszły miesiąc prezentujemy poniżej, pod wyróżnionymi przez nas propozycjami.

Prison Break

Aby uwolnić niewinnego brata z więzienia, Michael Scofield sam musi trafić za kraty.



Transformers: Wiek zagłady

Kolejna odsłona przygód robotów zamieniających się w samochody. Najlepiej zarabiający film 2014 roku.



How I met Your mother

Dla niektórych kultowy serial komediowy. Często porównywany z "Przyjaciółmi".



Deepwater Horizon

Wybuch morskiej platformy wiertniczej doprowadza do największego wycieku ropy w historii USA. Film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami z 2010 roku.



Godzilla: Monster Planet

Godzilla w wersji Anime.



Seria niefortunnych zdarzeń 3

Kolejna odsłona netfliksowej adaptacji młodzieżowych książek Daniela Handlera.



John Wick

Keanu Reeves w filmie akcji neo-noir.



Homeland

Żołnierz USA odnaleziony po latach niewoli. Czy tortury wroga przeciągnęły go na drugą stronę?



Titans

Marvel ma swoich "małych" superbohaterów - Defenders. DC startuje z serialem "Titans", w którym główną postacią jest dobrze znany wszystkim Robin. Podobno w produkcji ma pojawić się także Batman.



Iluzja 2

Sequel spektakularnego widowiska z charyzmatycznymi magikami-złodziejami w roli głównej.



American Crime Story Season 2: The Assassination of Gianni Versace

Kto widział pierwszą częśc z O.J. Simpsonem, nie potrzebuje zachęty.



Han Solo. Gwiezdne wojny - historie

Dla fanów "Gwiezdnych Wojen" pozycja obowiązkowa.

Filmy i seriale oryginalne Netfliksa na styczeń:

Marvel: The Punisher — sezon 2 (brak dokładnej daty)

Sprzątanie z Marie Kondo 1/01/2019 COMEDIANS of the World 1/01/2019 Seria niefortunnych zdarzeń: sezon 3 1/01/2019 Pinky Malinky 1/01/2019 Gdzie jest mój agent? 4/01/2019 Odważne serce 4/01/2019 GODZILLA The Planet Eater 9/01/2019 When Heroes Fly 10/01/2019 Sex Education 11/01/2019 Powrót do eks 11/01/2018 Przyjaciele z uniwerku: sezon 2 11/01/2019 Titans 11/01/2019 Solo 11/01/2019 Kto się śmieje ostatni? 11/01/2019 ReMastered: Masakra na stadionie 11/01/2019 Mściciel 15/01/2019 Sebastian Maniscalco: Stay Hungry 15/01/2019 Grace i Frankie: sezon 5 18/01/2019 Justice 21/01/2019 Star Trek: Discovery: Sezon 2 18/01/2019 IO 18/01/2019 Soni 18/01/2019 FYRE: The Greatest Party That Never Happened 18/01/2019 Killer Mike: Prawda prosto w twarz 18/01/2019 Carmen Sandiego 18/01/2019 Seksowne mamy 18/01/2019 Sprzątanie z Marie Kondo 21/01/2019 Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes 24/01/2019 Black Earth Rising 25/01/2019 Kingdom 25/01/2019 Klub Cuervos: sezon 4 25/01/2019 Unbreakable Kimmy Schmidt: sezon 4 25/01/2019 Polar 25/01/2019 Animas 25/01/2019 Gabriel "Fluffy" Iglesias: One Show Fits All 29/01/2019 Pose 31/01/2019

Filmy i seriale innych twórców, które pojawią się na polskim Netfliksie w styczniu:

Transformers: Wiek zagłady 1/01/2019 Kobiety i XX wiek 1/01/2019 Skazany na śmierć: Sezony 1-5 1/01/2019 Jak poznałem waszą matkę: Sezony 1-9 1/01/2019 Synowie Anarchii: Sezony 1-7 1/01/2019 Homeland: Sezony 1-6 1/01/2019 Głowa rodziny: Sezony 11-13 1/01/2019 The Birth of Cool 1/01/2019 Ash kontra martwe zło 3/01/2019 5 Cowok Jagoan 5/01/2019 Stylistka 6/01/2019 Furia 7/01/2019 John Wick 7/01/2019 Żywioł. Deepwater Horizon 7/01/2019 Wiek Adaline 7/01/2019 Moon 7/01/2019 Londyn w ogniu 7/01/2019 Mechanik: Konfrontacja 7/01/2019 Zwycięzca 7/01/2019 Umysł przestępcy 7/01/2019 Iluzja 2 7/01/2019 Statek miłości 7/01/2019 Zostańmy przyjaciółmi 7/01/2019 Co ty wiesz o swoim dziadku? 7/01/2019 Dzień Patriotów 7/01/2019 Kto tam? 7/01/2019 BFG: Bardzo Fajny Gigant 7/01/2019 Middle School: The Worst Years of My Life (zwiastun) 7/01/2019 Seria Niezgodna: Zbuntowana 7/01/2019 Seria Niezgodna: Wierna 7/01/2019 November Man 7/01/2019 Captain Fantastic 10/01/2019 La frecuencia Kirlian: Season 1 11/01/2019 Kolonia 13/01/2019 Rachel Bloom Stand Up Special 16/01/2019 W krainie karteli 18/01/2019 Super zioło 18/01/2019 American Crime Story 18/01/2019 Głos serca 18/01/2019 Wendeta 19/01/2019 Dom – Przygody Ocha i Tip 27/01/2019 Wśród gwiazd 29/01/2019 Oficer Blart 31/01/2019 Brzydka prawda 31/01/2019

Czytaj także:

Netflix testuje wyjątkowo dziwną opcję. Czy taki „rozpraszacz” ma szansę się przyjąć?