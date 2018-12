Odważna sesja aktorki. Rachel McAdams pozuje z laktatorem na piersiach

"Pamiętnik"

Ogromną sławę Rachel McAdams przyniósł "Pamiętnik" z 2004 roku.



Aktorkę mogliśmy oglądać ostatnio w lesbijskim romansie "Nieposłuszne", gdzie partnerowała jej Rachel Weisz.



Na innych zdjęciach widzimy aktorkę w eleganckiej czarnej sukni i eksponującą nogi na ozdobnym fotelu.



Zdjęcie Rachel McAdams z pompką do odciągania pokarmu na sutkach to tylko jedna z serii fotografii wykonanych na potrzeby „Girls Girls Girls magazine”.



Rachel McAdams w kwietniu urodziła syna ze związku ze scenarzystą Jamie'em Lindenem. – To najwspanialsza rzecz, która mi się przytrafiła. Ludzie mówią, że wtedy traci się swoje życia. Ale miałam 39 lat dla siebie, miałam już siebie dość, więc cieszę się, że mogę przełożyć moje zainteresowanie na inną osobę – mówiła wówczas aktorka w wywiadzie dla „Sunday Times”.



Zdjęcie 40-letniej aktorki pochodzi z sesji zrealizowanej przez Claire Rothstein dla Girls Girls Girls Magazine. „Są miliony powodów, dla których chciałam podzielić się tym zdjęciem. Oczywiście Rachel McAdams wygląda niesamowicie i praca z nią była spełnieniem marzeń. Ale poza tym, sesja powstała około sześć miesięcy po tym, jak (McAdams – red.) urodziła syna, więc, miedzy zdjęciami, odciągała mleko i nadal karmiła” – wyjaśniła fotograf, a zarazem założycielka magazynu. „Karmienie piersią jest najnormalniejszą rzeczą pod słońcem, jak oddychanie” – dowodziła dalej Rothstein, dodając, że nie może sobie wyobrazić, by kogokolwiek zdjęcie z laktatorem miało oburzać, odrzucać czy szokować.