Netflix naśmiewa się z Łukasza Jakóbiaka? Przypomina jego słynną wizualizację

Ellen DeGeneres w wywiadzie udzielonym dziennikarce Savannah Guthrie w programie „Today's” powiedziała, że nie sądziła, że kiedykolwiek wróci do stand-upu. W nowym programie dziennikarka po raz pierwszy od 2003 roku ponownie wystąpiła w takiej roli. Premiera „Relatable”, w którym DeGeneres opowiada o blaskach i cieniach sławy, miała miejsce 18 grudnia 2018 roku na platformie Netflix.

Netflix Polska na oficjalnym profilu w serwisie YouTube zamieścił reklamę nowego programu Ellen DeGeneres. Co ciekawe, wystąpiła w niej ta sama aktorka, która zagrała Ellen DeGeneres w wizualizacji Łukasza Jakóbiaka. Przypomnijmy – w 2017 roku Łukasz Jakóbiak przyznał się do sfingowania swojej wizyty w programie amerykańskiej dziennikarki. Twierdził wówczas, że zastosował jedynie jedną z metod motywacyjnych, nazywaną wizualizacją. Przyznał, że od lat usilnie starał się o zaproszenie do swojego programu idolki. Znalazł sobowtóra Ellen i dokładnie odwzorował wygląd jej studia nagrań, po czym nakręcił odcinek z samym sobą. Ta manipulacja miała być kolejnym sposobem na przyciągnięcie jej uwagi.

W reklamie nowego programu DeGeneres, która została udostępniona przez Netflix Polska, występuje ta sama aktorka, która wcześniej zagrała amerykańską dziennikarkę u Łukasza Jakóbiaka. Kobieta stoi na scenie i próbuje swoich sił w stand-upie. W pewnej chwili mówi po polsku: „nikt w to nie uwierzy”. „Musimy wizualizować mocniej” – dodaje inny głos.

