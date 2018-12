Łapanie za piersi na granicy dobrego smaku. Sąd zdecydował, że TVN nie musi płacić kary

Dawid Woliński to znany polski projektant. Jest jednym z jurorów w popularnym programie „Top model” emitowanym na antenie TVN. W drugiej edycji tego show podczas castingów, Woliński postanowił sprawdzić, czy piersi jednej z uczestniczek – Angeliki Fajcht – są prawdziwe. Zachowanie jurora wywołało wiele kontrowersji. Widzowie zarzucali stacji „promowanie bezprawnych czynów i przedmiotowe traktowanie kobiet”. Po wyemitowaniu tego odcinka oraz kilku kolejnych do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło wiele skarg.

„Na granicy dobrego smaku”

W 2012 roku przewodniczący KRRiT nałożył na TVN 200 tys. złotych kary „za łamanie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie ochrony małoletnich i rozpowszechnianie treści dyskryminujących w programie”. Telewizja TVN odwołała się od tej decyzji sądu. Wówczas zmniejszono karę do 150 tys. złotych. Władze stacji skierowały wtedy skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który z kolei przekierował sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny. Ten uchylił wyrok nakazujący zapłacenie kary. Decyzję tę argumentowano tym, że „praca modelek oparta jest na cielesności”. Zaznaczono, że jurorzy „nie byli agresywni, wulgarni ani nieuczciwi”. Dodatkowo zauważono, że Andżelika Fajcht sama zaproponowała projektantowi, żeby sprawdził, czy jej biust jest naturalny, a zachowanie jurora „było na granicy dobrego smaku”. KRRiT wniosła o kasację tego wyroku do Sądu Najwyższego.

Jak podaje portal Wirtualne Media, „w środę na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odmówiono przyjęcia tej skargi do rozpatrzenia”. Skarga została więc odrzucona na etapie tak zwanego „przedsądu”. W związku z tym Telewizja TVN nie musi zapłacić kary.

