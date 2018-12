Twórcy „Gry o tron” zaskoczyli fanów. Nowy spot jest inny niż wszystkie

Premiera ósmego, a zarazem ostatniego sezonu „Gry o tron” nastąpi już w kwietniu 2019 roku. Twórcy serialu nie ujawniają wielu szczegółów z nim związanych, a fani otrzymują jedynie skrawki materiałów. Nie sposób znaleźć w sieci zdjęcia z planu czy oficjalny zwiastun. Pojawiło się za to kilka teaserów, które są niczym innym jak zbitką ujęć z poprzednich serii lub też animacją wprowadzającą nas w klimat ostatniego sezonu. Nic dziwnego, że nowy spot HBO wzbudził zainteresowanie.

„Winter is coming”

Do udziału w spocie zaproszono Jimmy'ego Kimmela, Kristin Chenoweth, Aarona Rodgersa i T-Pain'a. Są to kolejno: gospodarz popularnego programu telewizyjnego, piosenkarka, zawodnik futbolu amerykańskiego oraz raper. – Winter is coming (z ang. Zima nadchodzi) – mówi Chenoweth, siedząc na Żelaznym Tronie. – Zastanawiam się nad postawieniem takiego w mojej łazience – mówi Kimmel. T-Pain powiedział z kolei, że „to, co zrobił dla Tronu, to bycie lojalnym” . – Nazwałem jeden z moich albumów „The Iron Way” – dodał. Spot jest jednym z elementów nowej kampanii. Wspomniane gwiazdy udostępniają na Twitterze materiały, zachęcając przy tym do oglądania serii.

Odrębny materiał zamieszczono na koncie twitterowym HBO. Występują w nim Sophie Turner, Kit Harington i Maisie Williams, którzy wcielają się w role głównych bohaterów. Namawiają przy tym do obejrzenia poprzednich sezonów.

