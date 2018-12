Zbliża się premiera „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”. Jest już zwiastun

Film „Kogel Mogel” trafił na ekrany kin w 1988 roku, a rok później pojawiła się jego kontynuacja pod tytułem „Galimatias, czyli Kogel Mogel 2”. Teraz po 30 latach do kin trafia trzecia część serii „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”. W czwartek, czyli nieco ponad miesiąc przed oficjalną premierą filmu, twórcy opublikowali jego zwiastun. Przypomnijmy, produkcja wejdzie na ekrany kin 29 stycznia.

Fabuła filmu

Główna bohaterką jest mieszkająca we wsi Brzózki Kasia, w którą wcieliła się Grażyna Błęcka-Kolska. Jednym z wątków filmu będzie powrót do Polski jej syna, Marcina, który szybko wpada w kłopoty. Równolegle w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys. Wolańska – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie wszyscy ruszają w nieznane.

Z zapowiedzi Błęckiej-Kolskiej wynika, że nowa produkcja będzie nawiązywała do swoich kultowych poprzedniczek. – „Мiszmasz czyli Kogel Mogel 3” umiejętnie nawiązuje do poprzednich części, co jest zasługą rewelacyjnego scenariusza autorstwa Ilony Łepkowskiej i reżysera filmu Kordiana Piwowarskiego, który dba, by ten film łączył pomost z „Кoglem-moglem” i „Galimatiasem, czyli koglem-moglem 2” – podkreśliła aktorka.