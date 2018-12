10 najlepiej ubranych kobiet 2018 roku według „Vogue”. Redakcja zmienia kryteria

„Sprawienie, by outfit coś znaczył jest teraz tak samo ważne jak sprawienie, by dobrze pasował” – pisze w uzasadnieniu redakcja Vogue. Jak podkreślono, wyróżnione kobiety rozumieją, że ich pokazanie się na czerwonym dywanie to szansa na wysłanie na cały świat ważnego przekazu niepowiązanego z modą.

„Jak zawładnąć czerwonym dywanem? W erze po # MeToo nie chodzi już tylko o wybranie odpowiednio wielkiego nazwiska projektanta, pozowanie z gracją, by pokazać buty i dopełnienie tego tajemniczym uśmiechem” – pisze „Vogue” . Redakcja podkreśla, że kobiety z pierwszych stron gazet często decydowały się na czarny strój i manifestacje polityczne. „Z dala od nie tak znów magicznego czerwonego dywanu, zwracały uwagę na zrównoważony rozwój czy etykę poprzez dobór swoich sukni” – podkreśla redakcja. Kto w tym roku zyskał jej uznanie?

Najlepiej ubrane kobiety 2018 roku według Vogue