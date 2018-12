10 najpopularniejszych polskich filmów 2018 r. Lider jest oczywisty, ale kto dalej?

Choć brzmi to wręcz niewiarygodnie, spośród trzech najpopularniejszych polskich filmy mijającego roku, ani jeden nie jest komedią. Okazuje się, że wbrew utartemu przez lata przekonaniu producentów, Polacy lubią zobaczyć w kinie także inne gatunki. Miejmy nadzieję, że tegoroczne wyniki oglądalności dadzą do myślenia głównym graczom z polskiej branży filmowej i skłonią ich do inwestowania w bardziej różnorodne propozycje. Listę dziesięciu najchętniej oglądanych polskich filmów 2018 roku zobaczyć można poniżej. „Zimna wojna” ma jeszcze szansę na znaczne poprawienie swojego wyniku, jeżeli tylko utrzyma świetne tempo, w którym zdobywa nagrody i wyróżnienia.

10. "Serce nie sługa"

596 tys. 653 widzów



9. "7 uczuć"

827 tys. 112 widzów



8. "Zimna wojna"

906 tys. 511 widzów



7. "Pitbull. Ostatni pies"

1 mln 14 tys. 119 widzów



6. "Podatek od miłości"

1mln 44 tys. 460 widzów



5. "Narzeczony na niby"

1 mln 127 tys. 20 widzów



4. "Planeta singli 2"

1 mln 317 tys. 696 widzów



3. "Dywizjon 303. Prawdziwa historia"

1 mln 480 tys. 225 widzów



2. "Kobiety mafii"

2 mln 37 tys. 089 widzów



1. "Kler"

5 mln 112 tys. 062 widzów