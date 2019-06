10 błędów w serialu „Stranger Things”. Zauważyliście te wpadki?

Technologia za szybko poszła do przodu

Choć twórcy "Stranger Things" wykazali się dużą dbałością o szczegóły, to jednak nie udało im się uniknąć kilku wpadek. W scenie nad jeziorem Hopper wyposażony jest w Motorolę nowszą co najmniej o dekadę od czasów, w których rozgrywa się akcja serialu. (S01E02, 00:25:47)



Ile kolorów mogły mieć kredki?

Joyce pyta Willa, czy pamięta, że gdy miał osiem lat, kupiła mu na urodziny gigantyczne opakowanie kredek marki Crayons - chodzi o 120 kolorów. Ponieważ Will ma w tym czasie 13 lat, oznacza to że mowa o urodzinach, które obchodził w 1979 roku. Wówczas kredki dostępne były tylko w 78 kolorach. Wersja, o której mówi Joyce, sprzedawana była dopiero blisko 20 lat później - w 1998 roku. (S2E8, 00:35:20)



Will zlany potem. Albo nie.

Kiedy Mike i Will rozmawiają o jego wizjach, w poszczególnych ujęciach plama potu na koszulce Willa to pojawia się, to znika. (S2-E5 00:01:30)



Znikające walkie-talkie

Gdy Will znajduje w kabinie Darta, upuszcza walkie talkie i ucieka. Wkrótce później, gdy pojawiają się jego koledzy, po urządzeniu nie ma już śladu (S2-E3 00:45:00)



Steve i Nancy wyprzedzają czas

W scenie z udziałem Steve'a i Nancy słychać "A Hazy Shade of Winter" w wykonaniu The Bangles. Oryginał utworu, autorstwa duetu Simon and Garfunkel, pochodzi z 1968 roku, a cover, który pojawia się w serialu, powstał w 1986 roku. To trzy lata później w porównaniu do czasu akcji serialu. (S01E02, 00:52:30 - 00:55:40)



KFC

Firma Kentucky Fried Chicken logo KFC przyjeła dopiero w latach 90. Dlatego niemożliwym było, by w tej formie pojawiło się na kubełku w czasie, gdy rozgrywa się akcja serialu. (S2-E1 00:33:24)



Tatuaż Kali

Kiedy Kali i jej gang uciekają przed policją w Pittsburghu, a dziewczyna sprawia, że tunel się zawala, jej tatuaż 008 widzialny jest w taki sposób, że można go przeczytać właśnie w tej formie, w rzeczywistości powinno być to 800. (S2E1, 00:03:15)



Will i broń

Gdy goniony przez potwora Will dobiega do garażu, sięga po broń, wkłada naboje, a następnie mierzy w stronę drzwi. Bestia pojawia się jednak za nim, a w kolejnych scenach, gdy chłopak znika, widzimy broń ponownie wiszącą na ścianie. (S01E01, 00:07:25 - 00:08:10)



Nancy i walka z potworem

Kiedy Nancy strzela do potwora po raz drugi, wystrzela co najmniej 8 pocisków z sześciostrzałowego rewolweru bez przeładowania. A to i tak optymistyczna wersja zakładająca, że przeładowała go po tym, jak chwilę wcześniej oddała trzy strzały. Biorąc pod uwagę dynamikę zdarzeń, byłoby to niemal niemożliwe. (S01E8, 00:20:30)



Broń Hoppera

Kiedy pojawia się Jedenastka, Hopper ma karabin M16A4. Ten model wprowadzono dopiero w latach 90. (S2E8 00:43:40)