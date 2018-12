Oscary. 8 walczących o nominacje animacji pokazano na Youtube. Zobacz je u nas

Udostępnienie tych ośmiu filmów to strategiczna zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, kiedy to tzw. szorty z niezrozumiałych powodów trzymano w ukryciu przed całym światem. Była to sytuacja przynosząca szkody zwłaszcza Akademii, która przyznawała później nagrodę czemuś, czego prawie nikt nie widział.

Dzięki upublicznieniu części filmów w internecie, twórcy filmowi mogą teraz zyskać rozgłos i pobudzić dyskusję nad ich filmami, a Akademia zyskuje kategorię, która angażuje publiczność. Co jednak najważniejsze, my wszyscy dostajemy możliwość obejrzenia najlepszych animacji krótkometrażowych z całego roku. Przynajmniej tych, które trafiły do sieci. Miejmy nadzieję, że podążając za dobrym przykładem, pozostali twórcy walczący o złote statuetki także zdecydują się pokazać swoje dzieła.

One Small Step — Andrew Chesworth, Bobby Pontillas (USA/China)



Lost & Found — Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (Australia)



Late Afternoon — Louise Bagnall (Ireland)



Grandpa Walrus (Pépé le Morse) — Lucrèce Andreae (France)



Bird Karma — William Salazar (USA)



Bilby — Pierre Perifel, J.P. Sans, Liron Topaz (USA)



Bao — Domee Shi (USA)



Age of Sail — John Kahrs (USA)

Jeśli któreś z filmów nie odtwarzają się bezpośrednio z naszej strony ze względu na ograniczenia nałożone przez dystrybutora – wpisz ich nazwę w wyszukiwarce na portalu Youtube.

