Święta u Kardashianów. Kris Jenner rozwścieczyła internautów swoim prezentem

Zdjęcie Kris Jenner – matki Roba, Khloe, Kim i Kourtney Kardashian oraz Kylie i Kendall Jenner, z walizką Goyarda za 15 tysięcy dolarów, zamieściła na Instagramie i na Twitterze jedna z jej córek. Wówczas cały internet zalała lawina komentarzy i memów. W sprawie wypowiedział się nawet 53-letni gospodarz „Good Morning Britain” Piers Morgan. „Jeżeli jesteście ciekawi dlaczego Kardashianie są tak chciwi, narcystyczni i odpychający – oto ich matka wczoraj” – napisał dziennikarz.

Zdanie dziennikarza podzielało wielu internautów, część z nich jednak stawała w obronie celebrytki. „Kris Jenner z monogramem:” Bogata jak cholera „ na torbie Goyarda. Taka chce być w przyszłym roku” – pisze jedna z internautek. „Kris Jenner stwierdza fakt” – dodaje kolejna. Inni zwracają z kolei uwagę na to, że sami w życiu nie zdecydowaliby się na taki zakup, jednak jeżeli Kris Jenner ma pieniądze i chce się tym pochwalić, to jest to jej sprawa.

O walizce napisał też jeden z największych plotkarzy w Hollywood Perez Hilton. Nawiązując do napisu na walizce, dodał zdjęcie Kris Jenner z podpisem: „Obrzydliwe jak cholera!” .

Czytaj także:

Stewardessa musiała pracować w święta. To, co zrobił jej ojciec, zaskoczyło wszystkichCzytaj także:

Zwiastun tego filmu mrozi krew w żyłach. Fani horrorów powinni być zachwyceni