„Kevin sam w domu” hitem świąt! Są wyniki oglądalności

Z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, wynika, że podczas świąt Bożego Narodzenia widzowie najchętniej wybierali ofertę programową TVP1. Na kolejnych miejscach znalazły się Telewizja Polsat, a trzecią pozycję w zestawieniu oglądalności zajął TVN.

Jednak prawdziwym hitem świąt okazał się kultowy już film „Kevin sam w domu”. Ta produkcja od 24 do 26 grudnia przyciągnęła największą liczbę widzów. Losy Kevina śledziło w Wigilię średnio 4,51 mln osób. Jak podaje portal Wirtualne Media, film ten zanotował najwyższą oglądalność od czasu emisji w grudniu 2004 roku. Na podium najchętniej oglądanych programów w czasie świąt Bożego Narodzenia znalazły się również „Rolnik szuka żony” (3,28 mln widzów) oraz „Teleexpress” (2,90 mln osób).

Z przeprowadzonego badania wynika również, że 25 i 26 grudnia Polacy oglądali telewizję średnio 5 godzin 37 minut i 48 sekund, czyli o niespełna dwie minuty krócej niż w ubiegłym roku.

O czym opowiada „Kevin sam w domu”?

Historia zaczyna się od nerwowych przygotowań do wyjazdu. Państwo McCallisterowie postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w Paryżu, ale 8-letni Kevin (Macaulay Culkin), syn gospodarzy, cały czas marudzi i przeszkadza wszystkim w pakowaniu. Zdenerwowana matka wysyła go na poddasze, a następnego dnia rodzina wyrusza na lotnisko. Niestety, bez Kevina. Zaskoczony chłopiec budzi się w pustym domu. Jest bardzo zadowolony, że nareszcie może robić to, na co zawsze miał ochotę. Niebawem orientuje się, że dwaj włamywacze, Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), specjalizujący się w okradaniu tymczasowo opuszczonych budynków, mają zamiar dokonać napadu na dom McCallisterów. Kevin próbuje samodzielnie bronić posiadłości.

