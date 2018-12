Macaulay Culkin zmieni drugie imię. Wybór jest dość absurdalny

Święta Bożego Narodzenia oraz dni następujące po nim to czas, gdy fani po raz kolejny odmieniają nazwisko Macaulay'a Culkina przez wszystkie przypadki. Widzowie w Polsce mieli okazję przypomnieć sobie tego aktora za sprawą emisji „Kevina samego w domu”, a wcześniej do sieci trafiła reklama z udziałem 38-latka. Teraz o gwiazdorze znowu stało się głośno, a to za sprawą nietypowego głosowania przeprowadzonego na Twitterze.

Pięć imion w ścisłym finale

Aktor ogłosił ostatnio, że chciałby w 2019 roku zmienić drugie imię, które obecnie brzmi Carson. O pomoc w wyborze nowego imienia poprosił internautów. Ci nadsyłali swoje propozycje, a do ścisłego finału dostało się pięć pozycji: Shark Week, The McRib is Back, Publicity Stunt, Kieran (imię brata aktora) oraz... Macaulay Culkin. Fani filmowego Kevina najwyraźniej także odznaczają się dużym poczuciem humoru, ponieważ przegłosowali ostatnią z opcji.

O wynikach sondy Culkin poinformował na Twitterze. „Moje nowe drugie imię zostało wybrane. Głosowaliście, a zwycięzca jest jeden. W 2019 roku moje legalne nazwisko będzie brzmiało: Macaulay Macaulay Culkin Culkin” – napisał aktor. Od 2020 roku aktor wróci do imienia Carson. Niewykluczone, że ponownie wpadnie na szalony pomysł i poprosi fanów o kolejne propozycje na zmianę drugiego imienia.

