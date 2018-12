Te filmy podbiły w 2018 roku serce Baracka Obamy. Zobacz zwiastuny!

"Won’t You Be My Neighbor"

Film w reżyserii Morgana Neville'a z udziałem Joanne Rogers, Davida Newella, Davida Bianculliego i Kailyn Davis. Opowiada historię życia Freda Rogersa, znanego amerykańskiego aktora, kompozytora i osobowości telewizyjnej.



"Support the Girls"

Film Andrewa Bijalskiego z udziałem Reginy Hall, Haley Lu Richardson, Dylan Geluli i AJ Michalki.



"Shoplifters"

Dwie siostry, mąż jednej z nich, ich kilkuletni syn i sędziwa nestorka rodu żyją pod jednym dachem, utrzymując się z emerytury babci, dorywczych zajęć i drobnych kradzieży. Spoiwem, które wszystkich łączy, są mroczne tajemnice. Film Hirokazu Koreedy zagrodzony Złotą Palmą w Cannes. Dystrybutorem w Polsce jest PMPG.



"Roma" ("Roma")

Cleo pracuje jako służąca u pani Sofii. Kiedy od kobiety odchodzi mąż, a Cleo zachodzi w nieplanowaną ciążę, kobiety zbliżają się do siebie. Jeden z najbardziej osobistych filmów Alfonso Cuarona. Można go oglądać na platformie Netflix.



"Jeżdziec" ("The Rider")

Prawdziwa historia młodego kowboja z Dakoty Południowej Brady'ego Jandreau, którego świetnie zapowiadającą się karierę przerwał poważny wypadek. Za reżyserię odpowiada Chloe Zhao. Na ekranach zobaczymy m.in. Brady'ego, Tima i Lilly Jandreau, Cata Clifforda oraz Terri Pourier i Lane Scott.



"Jutro albo pojutrze" ("Minding the Gap")

W Rickford, w stanie Illinois, w samym sercu amerykańskiego Pasa rdzy, trzej przyjaciele: Zack, Keire i reżyser filmu Bing spędzają wolny czas na jeżdżeniu na deskorolce po mieście i imprezowaniu. Silne i głębokie relacje tych trzech młodych mężczyzn i ich dorastanie są rdzeniem filmu. Reżyseria: Bing Li.



"Zatrzyj ślady" ("Leave No Trace")

W filmie "Leave no trace" poznajemy Willa, weterana wojennego, który cierpi na zespół stresu pourazowego. Mieszka w parku publicznym w stanie Oregon ze swoją 13-letnią córką Tom. Są praktycznie odizolowani od świata. Reżyserką filmu jest Debra Granik. Na ekranach zobaczymy: Isaiaha Stone'a, Jeffa Kobera, Dale'go Dickey'a i Bena Fostera.



"If Beale Street Could Talk"

Młodziutka Tish kocha Fonny’ego nad życie. Z wzajemnością, bowiem chłopak nie widzi świata poza nią. Zostają jednak rozdzieleni, gdy Fonny trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na pewnej Portorykance. Chłopak ma doskonałe alibi, ale zdaje się, że w oczach policji niweluje je kolor jego skóry. W filmie Barry'ego Jenkinsa zagrali m.in. Stephan James, Kiki Layne, Dave Franco, Pedro Pascal i Diego Luna.



"Eighth Grade"

Amerykański komediodramat napisany i wyreżyserowany przez Bo Burnhama. To jego reżyserski debiut fabularny. Film opowiada o zmaganiach ósmoklasistki granej przez Elsie Fisher podczas jej ostatniego tygodnia zajęć przed ukończeniem szkoły średniej.



"Śmierć Stalina" ("The Death of Stalin")

Związek Radziecki, 1953 rok. Po śmierci Józefa Stalina na Kremlu rozpoczyna się walka o władzę. Film Armando Iannucciego. W rolach głónych wystąpili Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend i Jason Isaacs



"Zaślepieni" ("Blindspotting")

Collin (Daveed Diggs) stara się nie rzucać nikomu w oczy. Do końca zwolnienia warunkowego zostały mu tylko trzy dni. Jego przyjaciel z dzieciństwa Miles (Rafael Casal) zupełnie o to nie dba i wciąż wymachuje mu przed nosem bronią. Pewnej nocy Collin jest świadkiem zbrodni - biały policjant strzela do uciekającego człowieka. Film w reżyserii Carlosa Lopeza Estrady.



"Czarne bractwo" ("BlacKkKlansman")

Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs. Film w reżyserii Spike'a Lee. W rolach głównych: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier i Alec Baldwin.



"Czarna Pantera" ("Black Panther')

Amerykański fantastycznonaukowy film akcji na podstawie serii komiksów o superbohaterze wydawnictwa Marvel Comics. Za reżyserię odpowiadał Ryan Coogler. W rolach głównych wystąpili: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o i Martin Freeman.



"Anihilacja ("Annihilation")

Amerykańsko-brytyjski horror science-fiction reżyserii Alexa Garlanda na podstawie powieści Jeffa VanderMeera. W rolach głównych wystąpili: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez oraz Tessa Thompson.