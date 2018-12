Tak wygląda dziś córka Eminema. 23-latka ma już rzeszę fanów

Hailie Jade Scott urodziła się 25 grudnia 1995 roku. Jest córką Kimberley Anne Scott i Eminema. Para poznała się jeszcze w szkole średniej. Swój związek zaczęli w 1989 roku i w 1999 wzięli ślub. W roku 200 Scott próbowała popełnić samobójstwo. Eminem napisał o tym piosenkę, która później była powodem pozwu o zniesławienie. Po raz pierwszy para rozwiodła się w 2001 roku. Ponownie pobrali się w styczniu 2006 roku. Tego ramego roku też doszło do kolejnego rozwodu. Oboje zgodzili się na dzielenie się opieką nad Hailie.

Córka Eminema często pojawia się w jego piosenkach, m.in. w „'97 Bonnie & Clyde”, „Hailie's Song”, „My Dad's Gone Crazy”, „Like Toy Soldiers”, „Mockingbird”, „Forgot About Dre”, „Cleanin' Out My Closet”, „When I'm Gone”, „Déjà vu”, „Beautiful”, „Sing For The Moment”, „Airplanes, Part II” i „Going Through Changes”.

Do niedawna nie wiedzieliśmy za dużo na temat samej Hailie. Po raz pierwszy wywiadu udzieliła w maju 2018 roku, w którym przyznała, że jest bardzo blisko z ojcem. Teraz coraz częściej 23-latka dzieli się w sieci swoimi zdjęciami. Na Instagramie ma 1,3 mln obserwujących. Ostatnio w internecie głośno zrobiło się po tym, jak zamieściła nagrania z siłowni.