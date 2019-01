Noworoczna niespodzianka od Netflixa! Jest teaser i data premiery 3 sezonu „Stranger Things”!

W pierwszym teaserze trzeciego sezonu „Stranger Things” opublikowanego o godzinie 00:01 1 stycznia 2019 roku, internetowa wypożyczalnia poinformowała, że nową odsłonę produkcji zobaczymy 4 lipca 2019 roku. Standardowo – zostaną wrzucone na serwis wszystkie odcinki w tym samym czasie.

Teaser jest noworoczny – zmontowany z materiałów archiwalnych z noworocznej „Rockin' Eve” Dicka Clarka z 1984 roku. Widzimy jak tradycyjna kula – tym razem w kształcie jabłka – spada na Time Square. Kiedy jednak zegar zbliża się do północy, widok odwraca się do góry nogami. Chociaż zwiatun nie zawiera żadnych nowych nagrań z trzeciego sezonu, mamy tam reklamę centrum handlowego Starcourt Mall w Hawkings, którego władze są sponsorami wydarzenia. Fani „Stranger Things” z pewnością pamiętają, że Starcourt Mall było już tematem teasera.

Teaser noworoczny zawiera co najmniej kilka nowych wskazówek dotyczących tego, o czym może opowiadać nowy sezon. Materiał z Sylwestra na Time Square jest przerywany zdjęciami oldschoolowego zielono-czarnego ekranu komputera, który w pewnym momencie wyświetla frazę: „Gdy niebieski i żółty spotykają się na zachodzie” . W kolejnym momencie widzimy, że ktoś chce dostać się do podmiotu nazwanego „Lynx Corp” i uruchomić program „SilverCatFeeds.exe” .

Przypomnijmy, na początku grudnia Netflix opublikował tytuły odcinków kolejnej serii. Są to:

Suzie, słyszysz mnie?

Szczury z supermarketu

Sprawa zaginionego ratownika

Próba sauny

Źródło

Urodziny

Ukąszenie

Bitwa o Starcourt

