Netflix reaguje na Bird Box Challenge. „Nie zróbcie sobie krzywdy”

Najnowszy filmowy hit Netfliksa to postapokaliptyczna opowieść o tajemniczej sile nękającej ludzkość i prowadzącej do fali samobójstw. Jedynym sposobem, by nie ulec śmiercionośnym halucynacjom, jest zasłonięcie oczu. Główna bohaterka – Malory, chcąc uchronić siebie i swoje dzieci przed straszliwą śmiercią, podejmuje próbę ucieczki, w trakcie której liczy się tylko jedno – żeby nie otwierać oczu.

Można założyć, że wykonywanie jakichkolwiek czynności, gdy się nie widzi, jest trudne dla osób przyzwyczajonych do korzystania ze sprawnego zmysłu wzroku. Nie brakuje jednak takich, którzy postanowili nie poprzestawać na teoretyzowaniu i na własnej skórze zaczęli sprawdzać, jak musiała sobie radzić Malory z „Nie otwieraj oczu” . Tak powstało tzw. Bird Box Challenge, które staje się coraz popularniejsze w mediach społecznościowych, głównie w USA. Pod hasztagiem #BirdBoxChallenge internauci zamieszają nagrania, na których pokazują swoje próby. Nie brakuje upadków, stłuczeń, czy prób realizowania zadania na ulicy.

Na nowy trend zareagowali ci, za sprawą których się rozwinął. Amerykańskie przedstawicielstwo Netfliksa zaapelowało na Twitterze do fanów o rozwagę. „Nie wierzę, że muszę to powiedzieć, ale: PROSZĘ, NIE ZRÓBCIE SOBIE KRZYWDY PODCZAS BIRD BOX CHALLANGE” – tej treści ogłoszenie zamieszono 2 stycznia na Twitterze. Netflix podkreślił, że rok 2019 dopiero się zaczyna i nie najlepszym pomysłem byłoby skończenie w szpitalu z powodu memów. O jakich z kolei memach mowa? Zebraliśmy dla Was najpopularniejsze.

